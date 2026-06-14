Motorista morre ao ser arremessado de carro em acidente no Sul do ES

Um motorista de 40 anos morreu após ser arremessado para fora do carro em um acidente entre dois veículos na localidade de Vendinha, zona rural de Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, na manhã de sábado (13). A identidade dele não foi divulgada.





Conforme apuração da repórter Marina Venturoli, da TV Gazeta Sul, a colisão aconteceu quando o carro ocupado pelo homem e a esposa passava por uma curva em uma estrada de terra. A Polícia Militar explicou que o veículo bateu na lateral esquerda de outro automóvel. Populares prestaram os primeiros socorros até a chegada de uma equipe do Samu/192, que tentou reanimar o homem, mas ele não resistiu.





O condutor do outro carro não se feriu. Ele permaneceu no local e realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool.





A Polícia Científica informou que o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil disse que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Atílio Vivácqua.