Lindenberg terá cruzamentos fechados com avanço das obras do Expresso GV

As obras do Expresso GV – corredor exclusivo de ônibus em padrão BRT – trarão novas mudanças ao trânsito da Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, a partir das 10h de quinta-feira (30), quando três cruzamentos da via serão fechados para pavimentação.





Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), serão afetados os cruzamentos da Avenida Carlos Lindenberg com a Avenida Nossa Senhora da Penha (via onde fica o 4º Batalhão da PM, no Ibes), com a rua Aristides Miranda (via lateral à Veneza Autopeças, em Aribiri) e com a rua Godofredo Schineider (rua lateral ao Terminal Ibes).





Com o fechamento, o tráfego de veículos será transferido da faixa atualmente em operação para o pavimento de concreto no trecho entre as ruas Castelândia e Pedro Gonçalves Laranja.





Até a conclusão das intervenções, os motoristas deverão utilizar como alternativas os cruzamentos da Avenida Carlos Lindenberg com as ruas Comendador Irineu de Vasconcelos, próximo à Moto Vena, em Ataíde, e Cristo Rei, ao lado do Posto Aribiri do Gás, no Ibes.





A orientação é que os condutores redobrem a atenção e reduzam a velocidade ao passar pela região. Além de estar prevista a instalação de sinalização provisória, a Guarda Municipal de Vila Velha estará na região para orientar os motoristas.