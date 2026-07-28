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Corredor viário

Lindenberg terá cruzamentos fechados com avanço das obras do Expresso GV

Interdições começam às 10h de quinta-feira (30), e motoristas terão de utilizar cruzamentos alternativos

Publicado em 28 de Julho de 2026 às 18:18

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

28 jul 2026 às 18:18
Cruzamentos da Avenida Carlos Lindenberg serão fechados para pavimentação Semobi-ES/Divulgação

As obras do Expresso GV –  corredor exclusivo de ônibus em padrão BRT – trarão novas mudanças ao trânsito da Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, a partir das 10h de quinta-feira (30), quando três cruzamentos da via serão fechados para pavimentação.


Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), serão afetados os cruzamentos da Avenida Carlos Lindenberg com a Avenida Nossa Senhora da Penha (via onde fica o 4º Batalhão da PM, no Ibes), com a rua Aristides Miranda (via lateral à Veneza Autopeças, em Aribiri) e com a rua Godofredo Schineider (rua lateral ao Terminal Ibes). 


Com o fechamento, o tráfego de veículos será transferido da faixa atualmente em operação para o pavimento de concreto no trecho entre as ruas Castelândia e Pedro Gonçalves Laranja.


Até a conclusão das intervenções, os motoristas deverão utilizar como alternativas os cruzamentos da Avenida Carlos Lindenberg com as ruas Comendador Irineu de Vasconcelos, próximo à Moto Vena, em Ataíde, e Cristo Rei, ao lado do Posto Aribiri do Gás, no Ibes.


A orientação é que os condutores redobrem a atenção e reduzam a velocidade ao passar pela região. Além de estar prevista a instalação de sinalização provisória, a Guarda Municipal de Vila Velha estará na região para orientar os motoristas.

Expresso GV

Com investimento estimado em cerca de R$ 298 milhões, o Expresso GV foi elaborado para servir como um espaço exclusivo para ônibus do Sistema Transcol na Avenida Carlos Lindenberg. A promessa é reduzir em 50% o tempo de deslocamento para os passageiros que utilizam os terminais de Jardim América (Cariacica), do Ibes e de São Torquato (Vila Velha).


Serão sete quilômetros de via construída com pavimento rígido de concreto. Com as obras, também está prevista a construção de ciclovias, dois viadutos e 14 plataformas de ônibus em sete estações, todas com videomonitoramento, painéis de informação em tempo real e acessibilidade. A conclusão das obras está prevista para o primeiro semestre de 2027.

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