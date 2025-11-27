Vila Velha

Obra do Corredor Expresso GV muda trânsito na Lindenberg; veja como fica

Com orçamento de R$ 298,5 milhões, obra deve ficar pronta em dois anos e marca o maior investimento em mobilidade urbana já realizado na Grande Vitória

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 14:23

Projeção mostra como vai ficar corredor exclusivo para ônibus do Transcol entre Vila Velha e Cariacica Crédito: Divulgação/Semobi

A expectativa é de que o corredor reduza em 50% o tempo de deslocamento para os passageiros que utilizam os terminais de Jardim América (Cariacica), do Ibes e de São Torquato (Vila Velha).

Com o início das obras, motoristas e pedestres devem ficar atentos a mudanças no trânsito da Lindenberg nos próximos meses. Já na tarde desta quinta-feira, o trecho entre a Rua Felicidade Siqueira e a ponte sobre o Rio Aribiri, antes do Viaduto da Rodovia Darly Santos, terá redução de faixas nos dois sentidos.

Trecho entre a Rua Felicidade Siqueira e a ponte sobre o Rio Aribiri já passa por alterações para as obras do Expresso GV Crédito: Divulgação/Semobi

No sentido Centro de Vila Velha, apenas uma faixa ficará aberta para trânsito na fase inicial das obras.

Já no sentido contrário, em direção à Segunda Ponte, duas faixas vão operar e uma será fechada para as intervenções.



Entre as rotas alternativas para quem segue no sentido Centro de Vila Velha estão:



Rodovia Leste-Oeste: que se conecta à Rodovia Darly Santos e permite acessar a região com maior fluidez durante a intervenção;



Cinco Pontes, com acesso ao bairro São Torquato: a partir desse ponto, o motorista pode seguir pela Avenida Jerônimo Monteiro para entrar na Estrada de Capuaba ou acessar os bairros que margeiam a Avenida Carlos Lindenberg até chegar ao bairro Glória.



A mudança, segundo a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), é necessária para trabalhos nas calçadas da Avenida Lindenberg. De acordo com o projeto, toda a extensão da via — cerca de 7 quilômetros — será requalificada. Tratado como o maior aporte em mobilidade da região metropolitana capixaba, o trabalho conta com investimento de R$ 298,5 milhões.

Com as obras, está prevista a construção de ciclovias no vão central da Lindenberg, dois viadutos e pelo menos doze plataformas de ônibus em seis estações — cada uma capaz de receber três veículos convencionais simultaneamente para embarque e desembarque de passageiros do Transcol entre o Terminal do Ibes, em Vila Velha, e o Terminal de Jardim América, em Cariacica.

“O trabalho começa com a requalificação das calçadas da avenida, retirando as ciclovias delas e liberando espaço para o trânsito de pedestres e para acessos aos comércios. Já na faixa de rolamento, o asfalto será reforçado e a faixa exclusiva para ônibus, no vão central, será de concreto para suportar o alto fluxo de veículos”, diz Fábio Damasceno, secretário responsável pela Semobi.

Ainda segundo o gestor, o conjunto de obras contempla a requalificação do entorno dos terminais do Transcol acessados pela Lindenberg.

“No caso dos pontos de ônibus ao longo da avenida, vamos remanejar as paradas para passageiros por meio de uma parceria da Ceturb com a Prefeitura de Vila Velha para organizar isso”, explica Damasceno.

Projeção mostra como vai ficar corredor exclusivo para ônibus do Transcol entre Vila Velha e Cariacica Crédito: Divulgação/Semobi

Quando a obra ficar pronta, a ciclovia da Lindenberg vai seguir por toda a extensão do corredor de ônibus, passando ainda por dois viadutos que serão construídos para se conectar a Segunda Ponte.

No trecho, as estações de ônibus serão monitoradas por uma central de videomonitoramento e terão um sistema de informações aos usuários, garantindo “mais segurança e eficiência na operação do transporte coletivo”, como divulga a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi).

Em relação aos veículos, o desenho feito para as obras não demanda a troca de veículos para que seja utilizado o lado esquerdo para embarque e desembarque, já que as plataformas serão localizadas em pontos onde as portas do lado direito sejam utilizadas em ambos os sentidos, diferentemente de corredores viários como os de coletivos em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, por exemplo.

