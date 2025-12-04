Empresa será multada após deslizamento interditar acesso à BR 259 em Colatina

A empresa responsável pelo loteamento onde ocorreu um deslizamento de terra na madrugada desta quinta-feira (4) em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, será notificada e multada pela Prefeitura do município. O incidente gerou grande transtorno, e o túnel de acesso à BR 259, na entrada da Segunda Ponte, precisou ser interditado e só foi liberado por volta das 15h.