Empresa será multada após deslizamento interditar acesso à BR 259 em Colatina
Publicado em 04/12/2025 às 18h45
A empresa responsável pelo loteamento onde ocorreu um deslizamento de terra na madrugada desta quinta-feira (4) em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, será notificada e multada pela Prefeitura do município. O incidente gerou grande transtorno, e o túnel de acesso à BR 259, na entrada da Segunda Ponte, precisou ser interditado e só foi liberado por volta das 15h.
Segundo o Prefeitura, a penalização será aplicada conforme prevê a legislação municipal, diante dos danos gerados e das falhas identificadas no manejo e na contenção do solo na área do empreendimento. O nome da empresa e o valor da multa não foram informados.