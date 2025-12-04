A Gazeta - Agora

Empresa será multada após deslizamento interditar acesso à BR 259 em Colatina

Publicado em 04/12/2025 às 18h45
Falhas no manejo e na contenção do solo no loteamento provocaram o deslizamento que bloqueou o acesso à BR-259 durante a madrugada.
A via precisou ser parcialmente interditada para a retirada da lama, em Colatina Crédito: Prefeitura de Colatina

A empresa responsável pelo loteamento onde ocorreu um deslizamento de terra na madrugada desta quinta-feira (4) em ColatinaNoroeste do Espírito Santo, será notificada e multada pela Prefeitura do município. O incidente gerou grande transtorno, e o túnel de acesso à BR 259, na entrada da Segunda Ponte, precisou ser interditado e só foi liberado por volta das 15h.

Segundo o Prefeitura, a penalização será aplicada conforme prevê a legislação municipal, diante dos danos gerados e das falhas identificadas no manejo e na contenção do solo na área do empreendimento. O nome da empresa e o valor da multa não foram informados.

