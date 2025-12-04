Devido ao temporal que atingiu o Espírito Santo e causou transtornos em diversas cidades na noite de quarta-feira (3), um 'rio' de lama invadiu o viaduto da Segunda Ponte, na BR 259, em Colatina , na Região Noroeste, e interditou, na manhã desta quinta-feira (4), um túnel utilizado para acesso ao Centro do município e por quem segue para Marilândia.

Devido ao problema, a passagem foi bloqueada e dois carros que seguiam para o Centro de Colatina acabaram atolados. Segundo a prefeitura, a lama que atingiu o viaduto é proveniente de um loteamento de uma empresa privada. A Gazeta procurou a empresa responsável pela área, mas não obteve retorno. A Defesa Civil Estadual informou, em boletim extraordinário divulgado às 8h desta quinta-feira, que Colatina registrou 75 milímetros de chuva em um período de 24 horas.