Home
>
Cotidiano
>
Temporal alaga ruas e causa transtornos na Grande Vitória

Temporal alaga ruas e causa transtornos na Grande Vitória

Temporal começou pouco depois das 19h e rapidamente causou alagamentos e provocou um nó no trânsito na noite desta quarta-feira (3)

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 20:47

 - Atualizado há 6 minutos

A chuva começou por volta das 19h30 e se intensificou rapidamente nesta quarta-feira (3). Crédito: Leitor A Gazeta

O temporal que atinge a Grande Vitória nesta quarta-feira (3) impactou diferentes pontos da região Metropolitana. Moradores enviaram à reportagem de A Gazeta imagens de alagamento no entorno do Terminal de Itacibá, em Cariacica. No local, um longo engarrafamento se formou devido ao acúmulo de água na via. Por volta das 21h, com a diminuição da intensidade, a água já havia escoado da região.

Recomendado para você

Temporal começou pouco depois das 19h e rapidamente causou alagamentos e provocou um nó no trânsito na noite desta quarta-feira (3)

Temporal alaga ruas e causa transtornos na Grande Vitória

Órgão recebeu representação apontando supostas irregularidades no desenvolvimento do projeto que visa à implantação de mirantes, cafeteria e letreiro no local

Morro do Moreno: MPF apura supostas irregularidades em projeto de urbanização

Guarda-vidas contou a um policial militar que a vítima, identificada como Juarez Faria Miller, de 79 anos, sempre ia ao local nadar

Idoso entra no mar para nadar e morre em praia de Marataízes

Na Capital houve relatos de queda de energia na Mata da Praia, sendo que raios e trovões foram vistos e ouvidos desde que o aguaceiro começou na cidade por volta das 19h30.

O bairro Mata da Praia ficou sem energia em meio ao temporal em Vitória
Parte do bairro Mata da Praia ficou sem energia em meio ao temporal em Vitória Crédito: Marcella Scaramella

No bairro, também houve registro de ruas alagadas, assim como na Rua 7, no Centro. Vila Velha também registrou pontos de alagamentos.

Alertas divulgados pelo Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) e pela Defesa Civil Estadual avisavam para a possibilidade de temporais para esta quarta na região e outras do Estado. Assim que a chuva começou, novos avisos foram enviados pela Defesa Civil Estadual. No texto, o órgão evidenciou a possibilidade da intensidade da precipitação ser ainda maior e chegar também a Região Serrana até quinta-feira (5).

"Alerta de raios, chuva e rajadas de vento. Siga as orientações da defesa civil local e do plano de contingência municipal. Em caso de emergência, ligue 199 ou 193", indicou. 

No Sul do Estado, o temporal também gerou prejuízos. Em Rio Novo do Sul, uma escola e um supermercado foram tomados pela chuva que descia pelos telhados e paredes.

A reportagem procurou a concessionária EDP, Corpo de Bombeiros e as Defesas Civis de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Estadual para detalhes sobre o temporal na Grande Vitória. 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais