Muita água

Temporal alaga ruas e causa transtornos na Grande Vitória

Temporal começou pouco depois das 19h e rapidamente causou alagamentos e provocou um nó no trânsito na noite desta quarta-feira (3)

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 20:47 - Atualizado há 6 minutos

O temporal que atinge a Grande Vitória nesta quarta-feira (3) impactou diferentes pontos da região Metropolitana. Moradores enviaram à reportagem de A Gazeta imagens de alagamento no entorno do Terminal de Itacibá, em Cariacica. No local, um longo engarrafamento se formou devido ao acúmulo de água na via. Por volta das 21h, com a diminuição da intensidade, a água já havia escoado da região.

Na Capital houve relatos de queda de energia na Mata da Praia, sendo que raios e trovões foram vistos e ouvidos desde que o aguaceiro começou na cidade por volta das 19h30.

Parte do bairro Mata da Praia ficou sem energia em meio ao temporal em Vitória Crédito: Marcella Scaramella

No bairro, também houve registro de ruas alagadas, assim como na Rua 7, no Centro. Vila Velha também registrou pontos de alagamentos.

Alertas divulgados pelo Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) e pela Defesa Civil Estadual avisavam para a possibilidade de temporais para esta quarta na região e outras do Estado. Assim que a chuva começou, novos avisos foram enviados pela Defesa Civil Estadual. No texto, o órgão evidenciou a possibilidade da intensidade da precipitação ser ainda maior e chegar também a Região Serrana até quinta-feira (5).

"Alerta de raios, chuva e rajadas de vento. Siga as orientações da defesa civil local e do plano de contingência municipal. Em caso de emergência, ligue 199 ou 193", indicou.

No Sul do Estado, o temporal também gerou prejuízos. Em Rio Novo do Sul, uma escola e um supermercado foram tomados pela chuva que descia pelos telhados e paredes.

A reportagem procurou a concessionária EDP, Corpo de Bombeiros e as Defesas Civis de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Estadual para detalhes sobre o temporal na Grande Vitória.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta