Entrega do museu do Cais das Artes é adiada para janeiro

Governador justificou que está com a agenda lotada em dezembro e anunciou uma nova data para inaugurar a primeira parte do complexo cultural

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 14:09

No primeiro plano, o museu do Cais das Artes, que deve ser entregue em janeiro de 2026. Em segundo, o teatro, previsto para o segundo semestre Crédito: Fernando Madeira

Anunciada para dezembro de 2025, a inauguração do museu do Cais das Artes foi adiada para a segunda quinzena de janeiro de 2026. A informação foi confirmada pelo governador Renato Casagrande (PSB) em conversa com A Gazeta, na manhã desta segunda-feira (8), após palestra do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).

Questionado pela reportagem sobre a razão do adiamento, o chefe do Executivo estadual justificou que está com “excesso de agenda” e estimou que a abertura pode ocorrer em 24 de janeiro, um sábado.

“Iríamos fazer (a inauguração) agora, em dezembro, mas é tanta agenda no final de ano que vai ficar para a segunda quinzena de janeiro. Deve ser no dia 24 de janeiro, por falta de agenda e por excesso de atividade neste final de ano, mas vai ser agora em janeiro, a parte do museu. A outra parte fica para o início do segundo semestre”, declarou.

Em outubro, em evento no qual a Organização de Estados Ibero-Americanos (OEI) assumiu a gestão do complexo cultural, Casagrande havia prometido que a primeira etapa da estrutura, que compreende o museu, seria inaugurada em dezembro, com um grande evento de abertura. A segunda fase, que inclui o teatro, segue prevista para junho de 2026.

Obras do teatro podem atrasar

Enquanto o governador manteve a expectativa de que o equipamento seja totalmente aberto no próximo ano, o Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) apontou, por meio de uma manifestação técnica, que o teatro pode ser entregue somente nos primeiros meses de 2027.

Ao TCES, o Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES) informou, em 3 de outubro, que o teatro tinha conclusão prevista para dezembro de 2026.

Esse desencontro no cronograma anunciado pelo DER-ES e pelo governo do Estado está em documento de 18 páginas que embasou o voto do conselheiro Davi Diniz para condenar o diretor-geral do órgão estadual, José Eustáquio de Freitas, ao pagamento de multa de R$ 15 mil.

A pena foi imposta pelo fato de o gestor ter deixado de responder, reiteradamente, pedido de informações do TCES sobre o cronograma das obras no Cais das Artes, bem como acerca das intervenções já executadas no empreendimento.

Questionado pela reportagem na ocasião, o DER-ES reforçou que as obras do Cais das Artes deverão ser entregues à OEI em junho de 2026, mas admitiu que estava elaborando um aditivo de prazo para dezembro de 2026 para que os técnicos da organização possam fazer os ajustes finais na obra, conforme cronograma informado à área técnica da Corte de Contas.

Quinze anos de obras

A obra do Cais das Artes começou oficialmente em 2010, no fim do segundo mandato do então governador Paulo Hartung. O investimento total seria de R$ 115 milhões. A previsão inicial de entrega do empreendimento era para 2012, mas uma série de contratempos e judicializações resultou no atraso da obra.

Em 2013, um novo contrato foi firmado para continuidade das obras. Porém, em 2015, foram constatadas irregularidades na execução do projeto, inclusive com pagamentos indevidos. Já em 2023, oito anos depois da paralisação e dois anos após a morte do arquiteto Paulo Mendes da Rocha (autor do projeto), Casagrande anunciou a retomada diante do acordo judicial com o consórcio Andrade Valladares-Topus, prometendo a entrega do espaço até janeiro de 2026.

À época, o governo do Estado divulgou que seriam desembolsados R$ 183 milhões para as operações, sendo R$ 20 milhões para recuperação e limpeza do canteiro de obras e R$ 163 milhões para as demais atividades. Até ali, já haviam sido pagos R$ 56 milhões à Santa Bárbara, primeira empresa que executou a obra, e outros R$ 76 milhões destinados para o Consórcio Andrade Valladares-Topus para a parte do projeto que foi executada até a paralisação de 2015.

O desenho original do complexo cultural prevê um teatro com 600 metros quadrados, que deve comportar 1,3 mil lugares, e um museu com espaço de 2,3 mil metros quadrados. Além disso, o Cais das Artes deve contar com um auditório para 225 pessoas, salas de exposições, biblioteca, cantina, recepção, cafeteria e espaços para espetáculos e exposições ao ar livre.

