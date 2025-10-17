Vem aí

Cais das Artes será inaugurado em dezembro e terá exposição de Sebastião Salgado

Primeira parte do complexo cultural será entregue ainda neste ano; edital de R$ 2 milhões vai contemplar artistas capixabas

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 17:10

O tão aguardado Cais das Artes, em Vitória, já tem data para ganhar vida. Em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (17), o governador Renato Casagrande anunciou que a primeira etapa do equipamento, que compreende o museu, será inaugurada em dezembro deste ano com um grande evento de abertura. A segunda fase, que inclui o teatro, está prevista para junho de 2026.

Durante a coletiva, também foram apresentados detalhes sobre a primeira exposição que ocupará o espaço: “Amazônia”, do fotógrafo mineiro Sebastião Salgado, marcada para o primeiro trimestre de 2026. A mostra será a primeira grande atração do novo museu capixaba e uma homenagem póstuma ao artista, que morreu em maio deste ano, em Paris, aos 81 anos.

“Estamos pensando estratégias para a ocupação deste espaço com conteúdos de museu, teatro e outras diversas atividades culturais. Este espaço tem potencial para ser referência turística, educacional e artística, tanto para o Espírito Santo quanto para o país”, afirmou o secretário de Cultura do Espírito Santo, Fabrício Noronha.

Edital de R$ 2 milhões para artistas capixabas

Além da exposição internacional, o governo anunciou o lançamento de um edital de R$ 2 milhões voltado à produção capixaba. Quatro artistas do Espírito Santo serão contemplados com R$ 500 mil cada para desenvolver exposições que integrarão a programação do Cais das Artes.

De acordo com o governador Renato Casagrande, o objetivo é garantir que a arte local tenha lugar de destaque no novo equipamento cultural.

Queremos que o Cais das Artes seja uma plataforma tanto para os artistas capixabas quanto para os nacionais e internacionais

Gestão e parceria

Na ocasião, foi firmada a parceria entre o Governo do Estado e a Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), que assumirá a gestão do espaço em conjunto com a Associação Roberto Marinho. Segundo Casagrande, a experiência das instituições será fundamental para consolidar o Cais como um centro de cultura, educação e convivência.

“É um equipamento importante, então quanto mais o capixaba se apropriar, melhor será. A OEI tem experiência na gestão de espaços culturais, e a parceria com a Associação Roberto Marinho reforça o eixo educacional do projeto”, disse o governador.

“Cais de Todos”: diálogo sobre o futuro do espaço

A coletiva também marcou o início do seminário “Cais de Todos”, que acontece nos dias 17 e 18 de outubro, reunindo especialistas nacionais e internacionais, curadores, educadores, representantes do poder público e a sociedade civil para discutir o conceito e o futuro do Cais das Artes.

Com 30 mil metros quadrados, o projeto assinado pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha, reúne museu, teatro, biblioteca, auditório, café e praça pública às margens da baía de Vitória. O espaço nasce com a missão de ser um centro acessível e plural, dedicado à arte, à educação e ao encontro entre pessoas, um marco arquitetônico e cultural para o Espírito Santo e para o Brasil.

