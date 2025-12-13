Nasceu!

Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciam nascimento de Clara, primeira filha do casal

Atores divulgaram novidade em sua conta no Instagram neste sábado (13)

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 13:55

Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciaram neste sábado (13) que a primeira filha do casal, Clara Crédito: Reprodução/@klebbertoledo/@camilaqueiroz/Ronny Santos/Folhapress

Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciaram neste sábado (13) que a primeira filha do casal, Clara, nasceu na noite da última sexta-feira (12). O parto ocorreu sem maiores problemas, segundo os dois.

"Um amor sem explicação, a mais forte emoção que já sentimos", afirmaram os dois, em breve comunicado no Instagram. Artistas como Juliette Freire, Marcos Veras e Rebeca Andrade parabenizaram o casal.

Casados desde 2018, Camila e Klebber sempre quiseram aumentar sua família. A chegada do bebê marca um novo capítulo na vida do casal, que construiu uma relação discreta ao longo dos anos.

Em conversas anteriores com o F5, Camila já havia sinalizado o desejo de ser mãe. Durante o SPFW, enquanto se preparava para desfilar pela grife Bold Strap, ela falou sobre as conversas que vinham acontecendo com o marido.

"Quando nos planejamos muito podemos nos frustrar. Mas estamos começando a pensar nisso, sim. Quem sabe?", disse ela, sorridente, ao comentar que o assunto vinha ganhando espaço em casa.

A publicação sobre a gravidez também emocionou fãs que acompanham o casal desde os tempos da novela "Êta Mundo Bom!", da Globo, em que os dois se conheceram.

Em 2021, o casamento rendeu aos dois a apresentação da versão brasileira do reality "Casamento às Cegas", onde eles guiam pessoas em uma jornada de amor sem conhecer a pessoa com quem conversam. A produção tem 5 temporadas.

