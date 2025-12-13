Novidade!

Iriri vai ganhar livraria de frente para o mar e com mais de 2.500 livros

Lúcia Livraria será inaugurada ainda neste mês, e chega com uma proposta aconchegante

Julia Galter Estagiária

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 12:42

Projeto da nova livraria de Iriri Crédito: Perspectiva do projeto

O Balneário de Iriri, em Anchieta, vai ganhar um novo point que resgata a convivência e valoriza a leitura. E o melhor de tudo: de frente para o mar. A Lúcia Livraria será inaugurada no dia 20 de dezembro, com a proposta de ser um lugar para ler, permanecer, conversar e desacelerar.

Tudo isso em meio à uma paisagem de tirar o fôlego que só o litoral capixaba entrega. A livraria terá cerca de 50 m² e deve contar com cerca de 2.500 livros inicialmente. Luz quente e cafés capixabas também fazem parte do desejo de criar um ambiente leve e acolhedor.

O nome Lúcia é uma homenagem à mãe de Elisa Quadros, publicitária, especialista em leitura e idealizadora da livraria. Neste mês de dezembro, o local funcionará de quarta a sábado, das 15h às 20h. Já em janeiro, o funcionamento se estende às terças-feiras. Aos domingos, é possível visitar a livraria das 11h às 17h.

