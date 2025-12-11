Limpeza especial

Buda de Ibiraçu toma "banho" e mobiliza equipe de alpinistas; veja vídeo

Mesma empresa é responsável pela limpeza do Cristo Redendor. A cena inusitada chamou a atenção de quem passou pelo local; confira

Isadora Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 16:30

O Buda de Ibiraçu costuma chamar atenção pela sua grandiosidade, o que é natural, já que são 35 metros de altura. Mas, na última semana, outra coisa vem roubando a cena: o "banho" do Buda. Quem passar pelo local até sexta-feira (12) deve se deparar com o monumento sendo “escalado” por uma equipe de alpinistas industriais que realiza a limpeza da estátua.

E não é simples limpar o Buda, viu? A montagem da estrutura de cordas demora cerca de três horas e precisa garantir a segurança dos trabalhadores, principalmente tão no alto.

Além disso, o trabalho requer semanas de planejamento, que consideram as condições climáticas, os riscos e os equipamentos necessários para o serviço.

É, bem complexo a atividade, quando se fala de trabalho em altura, né? Primeiro vem a gestão da segurança, e aí a gente vem com o recursos como água, a eletricidade e as ferramentas de acesso. Então assim, é um trabalho bem árduo, mas que vale a pena.

Em média, leva-se cerca de uma semana para concluir a limpeza, feita apenas com água, já que produtos químicos podem danificar a pintura do monumento.

Para a limpeza do Buda, um maquinário específico precisou ser trazido de São Paulo. A empresa responsável pelo serviço é a mesma que faz a limpeza do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

*Com informações da repórter Viviane Maciel do Gazeta Meio Dia

Este vídeo pode te interessar