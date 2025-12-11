Buda de Ibiraçu toma "banho" e mobiliza equipe de alpinistas; veja vídeo

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 16:30
O Buda de Ibiraçu costuma chamar atenção pela sua grandiosidade, o que é natural, já que são 35 metros de altura. Mas, na última semana, outra coisa vem roubando a cena: o "banho" do Buda. Quem passar pelo local até sexta-feira (12) deve se deparar com o monumento sendo “escalado” por uma equipe de alpinistas industriais que realiza a limpeza da estátua.
E não é simples limpar o Buda, viu? A montagem da estrutura de cordas demora cerca de três horas e precisa garantir a segurança dos trabalhadores, principalmente tão no alto.
Além disso, o trabalho requer semanas de planejamento, que consideram as condições climáticas, os riscos e os equipamentos necessários para o serviço.
Em média, leva-se cerca de uma semana para concluir a limpeza, feita apenas com água, já que produtos químicos podem danificar a pintura do monumento.
Para a limpeza do Buda, um maquinário específico precisou ser trazido de São Paulo. A empresa responsável pelo serviço é a mesma que faz a limpeza do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.
*Com informações da repórter Viviane Maciel do Gazeta Meio Dia
