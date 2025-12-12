Trilha das Falésias: um caminho de belíssimas praias no litoral Sul do Espírito Santo

Trilha das Falésias. Crédito: Giovana Duarte

O litoral da cidade de Marataízes, no Sul do Espírito Santo, guarda muitos tesouros naturais belíssimos: entre eles, as Falésias de Marataízes, imponente formação rochosa à beira do mar que acaba de ganhar um percurso para valorizar o turismo ecológico na região.



A Trilha das Falésias abrange o trecho entre a Praia do Micinho e a Igreja Nossa Senhora da Penha, com 32 placas informativas em 17 pontos estratégicos nas praias da região. E as praias a seguir são as mais cotadas para o verão:

Praia do Micinho

Localizada logo após as Falésias, em direção à Presidente Kennedy, é uma praia com uma ótima infratestrutura: possui estacionamento (R$ 10), quiosque com mesas e cadeiras, banheiro, chuveiro, lagoa com pedalinho e águas quentes e calmas, ideal para ir com crianças.

Praia do Micinho. Crédito: Giovana Duarte

Lagoa do Siri

Um dos mais bonitos cartões postais de Marataízes. A Lagoa do Siri é um verdadeiro polo gastronômico com restaurantes, quiosques e bares especializados em frutos do mar. Além disso, o local possui uma feirinha de artesanato e opções para a prática de esportes como caiaque e remo.

O mar e a lagoa são separados por uma faixa de areia e o clima costuma ser mais agitado, com música e festas.

Lagoa do Siri, em Marataízes. Crédito: Giovana Duarte

Praia das Pitas

Sem ondas e mais tranquila, a Praia das Pitas também é ideal para ir com crianças. Possui infraestrutura com restaurante, sorvete e açaí, além de um pequeno estacionamento. É cercada por castanheiras, proporcionando um dia de praia tranquilo na sombra, à beira do mar.

Praia das Pitas. Crédito: Giovana Duarte

Alto Praia dos Cações

Com águas calmas e rasas e muitos barquinhos pela areia, a Praia dos Cações é uma vila de pescadores cercada por castanheiras. O local conta com um ambiente super tranquilo, incluindo o restaurante Ferreira, que serve o famoso bolinho de aipm rechado por camarão.

Alto Praia dos Cações. Crédito: Giovana Duarte

