Aniversário de Vitória: 7 lugares para aproveitar na capital do ES

A capital do Espírito Santo está completando 474 anos! Vitória é rica em belezas, em cultura, e nada melhor que um roteiro pela Ilha do Mel para celebrar seu aniversário.



Começando pelo Centro de Vitória, o Palácio Anchieta é um passeio que não pode ficar de fora: patrimônio cultural com mais de quatro séculos de história, é uma das mais antigas sedes de governo do Brasil. Foi a primeira escola de catequese do estado e onde ficava a Igreja de São Tiago, cujas ruínas existem até hoje. Lá também fica a lápide original do padre José de Anchieta, além de achados arqueológicos, objetos históricos e obras de arte.

A visita pode ser realizada de terça-feira a domingo entre 09h e 16h e a visita à sala do governador é liberada somente aos finais de semana.

Ainda no Centro de Vitória, o Parque Moscoso é o nosso jardim botânico: possui alamedas arborizadas com árvores típicas da Mata Atlântica, lagos e pontes rústicas para fotos. Abre de terça a domingo entre 05h e 22h.

A próxima parada é a nossa Ilha das Caieiras, um dos principais polos gastronômicos da capital. Com bares e restaurantes especializados em frutos do mar e moqueca capixaba, possui o pôr do sol mais lindo de Vitória. Por ali também é possível passear de barco com um dos barqueiros do cais, que podem inclusive levar o turista até o Manguezal de Vitória, o maior manguezal da América Latina.

Perto da Ilha das Caieiras está o Parque da Fonte Grande, um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica protegidos por lei em área urbana do país. Dos mirantes do parque é possível avistar Cariacica, Vila Velha e Serra, além de claro as belezas de Vitória como a Pedra dos Dois Olhos. Rico em espécies da fauna e flora possui ainda trilhas ecológicas e a Pedra da Batata.

O galpão das Paneleiras de Goiabeiras é outro cantinho obrigatório para visitação em Vitória. Ali são fabricadas as panelas de barro, um dos maiores ícones culturais do Espírito Santo. Não só podemos comprar as icônicas panelas de barro mas também acompanhar todo o processo de produção, desde a moldura do barro pelas paneleiras até a queima com o tanino, cuja origem é a casca do mangue-vermelho e confere a cor preta e a durabilidade às panelas. Abre de segunda a sábado de 08h às 18h e domingo de 09h às 15h.

A Praia de Camburi e a Curva da Jurema são opções para quem gosta de passar o dia na praia, com infraestrutura que contam com quiosques e restaurantes. Além disso há opções de práticas de esportes como o remo, a canoa havaiana e o kind surf. Outro ponto bonito da capital é a Praça dos Namorados e a Praia do Iate, que ficam pertinho uma da outra e tem paisagens belíssimas.

