Veja passeios para aproveitar o dia com o pai pelo Espírito Santo

Seja qual for o estilo do seu pai, o importante é aproveitar o domingo de Dia dos Pais passeando pelo nosso Espírito Santo. Nada de ficar em casa assistindo TV: escolha um dos nossos roteiros e bora passear!

Tour no Morro Jesus de Nazareth

Um tour de imersão local pelo bairro Jesus de Nazareth com o guia de turismo Fernando Martins, que durante o passeio vai contando a história da comunidade e apresentando as opções gastronômicas (como o famoso Restaurante do Bigode) e culturais. É uma das vistas mais privilegiadas da Capital! O passeio dura cerca de 1h30 e é necessário agendar através do Whatsapp 99758-5945.

Passeio de lancha pelo Rio Benevente

Passeio belíssimo, que segue pelo manguezal do Rio Benevente e chega até as Ruínas Históricas do Rio Salinas. A dica é fazer na parte da tarde, com o Capitão Grilo, voltando com o pôr do sol, contemplando o balé das garças pelo rio. O embarque é na Praia da Areia Preta, em Iriri, e um guia de turismo certificado acompanha o trajeto. O valor sai a cerca de R$ 99 por pessoa e o passeio dura em média 2h30.

City Tour por Vitória e Vila Velha

Passeio em van ou ônibus pelos principais pontos turísticos de Vitória e Vila Velha com parada para visitação no Convento da Penha, Catedral Metropolitana, Hortomercado, Museu Baleia Jubarte, além de Orla de Camburi, Orla da Praia da Costa, entre outros. Sai a R$ 95 por pessoa. Sai às segundas, terças, quintas, sextas e domingos em frente aos principais hotéis de Vitória e de Vila Velha.

Oficina de casaca em Regência Augusta

Um passeio pela Vila Mágica já é um superpresente! Imagina então levar para casa o registro dessa viagem através de um símbolo cultural do nosso Estado? Em Regência você pode customizar sua própria casaca no Ateliê Orelha de Pau, do artesão Rodrigo Caliman. A oficina dura cerca de 1 hora e meia e sai a cerca de R$ 90 por pessoa.

