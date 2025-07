Passeios

Viagens pelo Espírito Santo para fazer nas férias escolares

De trem a piscinas naturais, passando por aves, budas e colheita de morangos - veja roteiros imperdíveis para curtir o Espírito Santo com as crianças

Publicado em 18 de julho de 2025 às 13:15

Conheça as viagens pelo estado para fazer nas férias escolares Crédito: Giovana Duarte

Julho chegou e com ele as férias escolares, uma oportunidade ótima de levar as crianças para conhecer nosso Estado e suas belezas! Tem piscinas naturais, monumentos, passeios diferentes e claro, muitas descobertas! Anote as dicas e prepare o registro para recordar essas férias, que serão inesquecíveis: >

1) Bate/Volta no passeio de Trem Vitória x Colatina

O passeio de trem, por si só, já é uma grande aventura. Agora imagina visitar Colatina, que possui um Cristo Redentor capixaba? >

O Trem de Passageiros Vale sai da Estação Pedro Nolasco, em Cariacica, diariamente às 07h com destino a Belo Horizonte com 04 paradas de até 02 minutos cada até chegar em Colatina. Tem lanchonete e TV, além de vagão especial com acessibilidade.>

Bate/Volta no passeio de Trem Vitória x Colatina Crédito: Giovana Duarte

Os valores variam entre R$ 35 e R$ 46, o trecho (classe econômica ou executiva), e crianças até 05 anos não pagam.>

Chegando em Colatina tem uma linha de ônibus que leva até o centro da cidade ou carros de aplicativo, que podem levar até o Cristo Redentor, no bairro Bela Vista. Abre de segunda a domingo de 08h às 16h e a entrada é gratuita.>

2) Caparaó Capixaba: Guaçuí

A região do Caparaó Capixaba é uma preciosidade, com suas cachoeiras e natureza exuberante. Um passeio legal para fazer com as crianças é visitar a cidade de Guaçuí, que oferece um roteiro de turismo de experiência com visita à propriedades e agroturismo. A Pousada Vovo Zinho, além de ser especialmente preparada para receber as crianças com playground, piscina, é um ótimo lugar para indicações de turismo de experiência na região. >

Caparaó Capixaba: Guaçuí Crédito: Giovana Duarte

3) BioParque das Aves, em Domingos Martins

Um santuário de aves resgatadas com uma ótima cafeteria, colheita de morangos, tirolesa, brinquedos, pedalinho e pesca esportiva: o BioParque das Aves é um passeio que certamente os pequenos não esquecerão jamais! Para entrar é preciso ingresso de R$ 40 (meia a R$ 20) adquirido na portaria, cujo valor é revestido para o cuidado dos animais. Destaque para o momento de interação com as araras. >

BioParque das Aves, em Domingos Martins Crédito: Giovana Duarte

4) Praia de Gramuté com piscinas naturais, em Aracruz

Criança gosta de praia, então imagina uma praia com ofurôs naturais? Pois a Praia de Gramuté, em Aracruz, oferece essa experiência. A entrada fica ao lado do Portal de Aracruz, descendo uma escadaria até o litoral. A praia é tranquila e possui muitos corais, uma beleza exótica que vale a pena ser descoberta. >

Praia de Gramuté com piscinas naturais, em Aracruz Crédito: Giovana Duarte

5) Buda Gigante em Ibiraçu

Um passeio cheio de curiosidades, espaço para fazer piquenique, café da manhã colonial e a imponente estátua do Buda, com 35 metros de altura, fica em Ibiraçu, às margens da BR 101 Norte, na Praça Torii. E um ótimo passeio para passar o dia com as crianças e a entrada é gratuita, a qualquer horário em qualquer dia. >

O Buda Gigante em Ibiraçu Crédito: Giovana Duarte

