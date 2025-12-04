Guilherme Arantes celebra 50 anos de carreira com show no ES em 2026

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 17:30
O cantor Guilherme Arantes traz a Vitória, em 22 de maio de 2026, a turnê nacional “50 Anos-Luz”, que celebra meio século de carreira. A apresentação será realizada no Espaço Patrick Ribeiro, reunindo sucessos que atravessaram gerações e se tornaram parte da memória afetiva dos brasileiros.
A tour marca a celebração dos 50 anos de estrada do cantor, compositor e instrumentista paulistano.
Reconhecido por sua sensibilidade artística e pela capacidade de traduzir emoções em melodias, Guilherme Arantes revisitará no palco canções como “Amanhã”, “Um Dia, Um Adeus”, “Planeta Água” e “Cheia de Charme”, hits que marcaram novelas, rádios e gerações de ouvintes.
Ao longo da carreira, mais de 30 composições suas foram eternizadas na teledramaturgia e ganharam voz em interpretações de nomes como Elis Regina, Maria Bethânia, Gal Costa, Roberto Carlos, Caetano Veloso, Zezé Di Camargo & Luciano e Anavitória.
Com mais de 140 shows por ano e plateias que seguem lotando seus concertos, o artista reforça seu status como um patrimônio da música brasileira e um dos cronistas mais importantes da alma nacional.
Além da turnê comemorativa, Guilherme Arantes prepara para o primeiro trimestre de 2026 o lançamento de um álbum de inéditas, que marca sua vitalidade artística aos 72 anos de idade. A nova obra promete dialogar com diferentes fases de sua trajetória, reafirmando sua relevância e sua capacidade constante de renovação.
Ao refletir sobre o marco dos 50 anos de carreira, o cantor destaca a importância de permanecer fiel à música e ao público que o acompanha:
A turnê “50 Anos-Luz” promete unir tecnologia, emoção e a intensidade artística que caracterizam Guilherme Arantes desde os anos 1980, quando se destacou como um dos nomes mais populares e criativos do pop rock nacional.
Em Vitória, o espetáculo deve atrair fãs de diferentes gerações para um reencontro carregado de memória, afeto e celebração. Será uma oportunidade única de vivenciar ao vivo os clássicos que moldaram o cenário musical brasileiro e acompanhar um artista que segue influente, relevante e em plena atividade
Informações sobre venda de ingressos ainda serão divulgadas.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta