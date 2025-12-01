Setor do show do Guns N' Roses esgota em 6 horas; veja qual ainda está disponível

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 17:46
A venda de ingressos para o show do Guns N’ Roses em Cariacica começou com números que chamam atenção até para os padrões de grandes turnês internacionais. Além do setor "Cadeira A/B" ter esgotado em apenas 6 horas, as primeiras movimentações indicam um interesse histórico do público: cerca de 20 mil ingressos foram adquiridos nos primeiros 30 minutos de comercialização.
O volume impressiona e se destaca no comparativo com outros grandes eventos já realizados no Estádio Kleber Andrade. No show de Paul McCartney, em 2014, essa mesma marca de 20 mil ingressos vendidos só foi alcançada quatro dias após o início das vendas. A velocidade demonstra o tamanho da expectativa para a apresentação da banda norte-americana em 2026.
Com todos os ingressos disponibilizados de uma única vez — não haverá novos lotes — a orientação é direta: quem ainda pretende garantir presença precisa agir rápido.
Mesmo com o esgotamento do setor Cadeira A/B, as vendas seguem abertas nos demais setores. Os ingressos podem ser adquiridos no site da Bilheteria Digital e também presencialmente na loja Reserva do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha. Confira os valores:
