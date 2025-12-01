Editorias do Site
Setor do show do Guns N' Roses esgota em 6 horas; veja qual ainda está disponível

Lançada nesta segunda-feira (1º), a venda do show do Guns no ES teve adesão recorde e indica que ingressos podem esgotar no primeiro dia de vendas

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 17:46

Venda geral de ingressos para o show do Guns no ES começa hoje Crédito: Reprodução Instagram @gunsnroses

A venda de ingressos para o show do Guns N’ Roses em Cariacica começou com números que chamam atenção até para os padrões de grandes turnês internacionais. Além do setor "Cadeira A/B" ter esgotado em apenas 6 horas, as primeiras movimentações indicam um interesse histórico do público: cerca de 20 mil ingressos foram adquiridos nos primeiros 30 minutos de comercialização.

O volume impressiona e se destaca no comparativo com outros grandes eventos já realizados no Estádio Kleber Andrade. No show de Paul McCartney, em 2014, essa mesma marca de 20 mil ingressos vendidos só foi alcançada quatro dias após o início das vendas. A velocidade demonstra o tamanho da expectativa para a apresentação da banda norte-americana em 2026.

Com todos os ingressos disponibilizados de uma única vez — não haverá novos lotes — a orientação é direta: quem ainda pretende garantir presença precisa agir rápido.

Setores ainda disponíveis

Mesmo com o esgotamento do setor Cadeira A/B, as vendas seguem abertas nos demais setores. Os ingressos podem ser adquiridos no site da Bilheteria Digital e também presencialmente na loja Reserva do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha. Confira os valores:

  • Ingressos solidários/meia-entrada:
  • VIP — a partir de R$ 325,00
  • Frontstage — a partir de R$ 595,00
  • Cadeira AB — ESGOTADO
  • Cadeira CD — a partir de R$ 395,00
  • Experience (premium + acesso antecipado + front stage + open bar + open food) — a partir de R$ 1.500,00
  • Lounges — informações via WhatsApp: (27) 99262-2400

