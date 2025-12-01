Guns no ES

Venda geral de ingressos para o show do Guns N' Roses no ES começa nesta segunda (1)

As entradas podem ser adquiridas de forma online ou presencial, com setores que vão de cadeiras a áreas premium, além da possibilidade de ingressos solidários

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 08:45

A partir desta sexta-feira (1º), estão oficialmente abertas as vendas gerais de ingressos para o show do Guns N’ Roses no Espírito Santo. A banda se apresenta no dia 12 de abril de 2026, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, em uma das apresentações mais aguardadas do próximo ano.

O grupo retorna ao Brasil com sua formação clássica e repertório marcado por sucessos que atravessaram décadas, consolidando Axl Rose, Slash e Duff McKagan como alguns dos nomes mais influentes da história do rock.

Após duas janelas de pré-venda realizadas pela manhã, a partir das 10 horas os ingressos passam a estar disponíveis para o público em geral, tanto no site da Bilheteria Digital quanto no ponto físico de vendas.

As entradas contemplam todos os setores do evento, incluindo opções diferenciadas como o pacote Experience, que oferece acesso premium, entrada antecipada e serviços de open bar e open food, restrito a maiores de 18 anos.

Mapa do show

Programe-se

Data: 12 de abril de 2026 (domingo)

12 de abril de 2026 (domingo) Local: Estádio Kleber Andrade – Rua Rio Branco, Bairro Rio Branco, Cariacica (ES)

Estádio Kleber Andrade – Rua Rio Branco, Bairro Rio Branco, Cariacica (ES) Abertura dos portões: 15h

15h Horário do show: 21h

21h Ingressos: Bilheteria Digital e ponto físico

Bilheteria Digital e ponto físico Acesso PCD disponível

Classificação indicativa: Maiores de 18 anos: entrada liberada / De 14 a 17 anos: permitido apenas acompanhados de pai, mãe ou responsável legal com documento; em caso de responsável designado, é necessária autorização reconhecida em cartório / Menores de 14 anos: não entram no evento

Maiores de 18 anos: entrada liberada / De 14 a 17 anos: permitido apenas acompanhados de pai, mãe ou responsável legal com documento; em caso de responsável designado, é necessária autorização reconhecida em cartório / Menores de 14 anos: não entram no evento Documento oficial com foto é obrigatório para todos

Setores e valores

VIP: a partir de R$ 325

a partir de R$ 325 Frontstage: a partir de R$ 595

a partir de R$ 595 Cadeira AB: a partir de R$ 395

a partir de R$ 395 Cadeira CD: a partir de R$ 395

a partir de R$ 395 Experience (premium + frontstage + open bar/open food): a partir de R$ 1.500, exclusivo para maiores de 18 anos

(premium + frontstage + open bar/open food): a partir de R$ 1.500, exclusivo para maiores de 18 anos Lounges corporativos: informações pelo telefone (27) 99262-2400



informações pelo telefone (27) 99262-2400 O ingresso solidário é válido mediante a doação de 1 kg de alimento na entrada do evento. Não será aceito sal.



Ponto de venda físico

Loja Reserva – Shopping Praia da Costa

Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 – L3 – Praia da Costa, Vila Velha

Av. Dr. Olivio Lira, 353 – L3 – Praia da Costa, Vila Velha Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h

segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h Formas de pagamento: pix, débito e crédito à vista sem taxa; parcelamento sujeito a taxas

