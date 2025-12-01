Venda geral de ingressos para o show do Guns N' Roses no ES começa nesta segunda (1)

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 08:45
A partir desta sexta-feira (1º), estão oficialmente abertas as vendas gerais de ingressos para o show do Guns N’ Roses no Espírito Santo. A banda se apresenta no dia 12 de abril de 2026, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, em uma das apresentações mais aguardadas do próximo ano.
O grupo retorna ao Brasil com sua formação clássica e repertório marcado por sucessos que atravessaram décadas, consolidando Axl Rose, Slash e Duff McKagan como alguns dos nomes mais influentes da história do rock.
Após duas janelas de pré-venda realizadas pela manhã, a partir das 10 horas os ingressos passam a estar disponíveis para o público em geral, tanto no site da Bilheteria Digital quanto no ponto físico de vendas.
As entradas contemplam todos os setores do evento, incluindo opções diferenciadas como o pacote Experience, que oferece acesso premium, entrada antecipada e serviços de open bar e open food, restrito a maiores de 18 anos.
