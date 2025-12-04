Gastronomia

Farofa de Natal: 3 receitas deliciosas e práticas para a ceia

Versáteis e saborosas, essas versões trazem textura e um toque especial para o jantar natalino

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 19:24

Farofa com bacon Crédito: Imagem: henrique ferrera | Shutterstock

A farofa é um daqueles acompanhamentos que não podem faltar na ceia de Natal. Versátil, saborosa e muito presente nas mesas brasileiras, ela combina com peru, pernil, chester, assados e saladas, trazendo textura e aconchego ao prato. Para deixar sua celebração ainda mais especial, selecionamos 3 receitas de farofa de Natal deliciosas e práticas, perfeitas para surpreender a família e complementar o menu. Confira!

Farofa com bacon com uva-passa

Ingredientes

200 g de bacon cortado em cubos

2 colheres de sopa de manteiga

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 xícara de chá de uva-passa preta

2 xícaras de chá de farinha de mandioca torrada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e frite o bacon até dourar. Adicione a manteiga, a cebola e o alho e refogue até murcharem. Acrescente a uva-passa e misture. Coloque a farinha de mandioca aos poucos, mexendo constantemente para incorporar toda a gordura do refogado e deixar a farofa soltinha. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue por mais 2 minutos, mexendo sempre, e desligue o fogo. Sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com salsinha e uma roseta de tomate.

Farofa de nozes e ervas

Ingredientes

4 colheres de sopa de manteiga

1 cebola-roxa descascada e picada

1/2 xícara de chá de azeitona verde cortada em rodelas

1/2 xícara de chá de nozes trituradas

1/2 xícara de chá de damasco seco picado

2 colheres de sopa de tomilho

2 colheres de sopa de cebolinha picada

2 colheres de sopa de dill picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 xícaras de chá de farinha de milho

Modo de preparo

Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e derreta a manteiga. Adicione a cebola-roxa e frite até dourar. Acrescente a azeitona, as nozes, o damasco, o tomilho, a cebolinha e o dill e refogue por 5 minutos. Retire do fogo e junte aos poucos a farinha de milho. Mexa para incorporar e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Farofa dourada Crédito: Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock

Farofa dourada

Ingredientes

3 xícaras de farinha de mandioca

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de óleo

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 cenoura ralada

4 ovos cozidos picados

1/2 xícara de bacon cortado em cubos

1/2 xícara de chá de amendoim torrado

3 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Aqueça a manteiga com o óleo em uma panela grande em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar dourada e macia. Coloque o alho e mexa por alguns segundos. Adicione o bacon e deixe dourar bem. Em seguida, acrescente a cenoura e refogue até ela amolecer levemente. Adicione os ovos cozidos e misture delicadamente. Acrescente a farinha de mandioca aos poucos, mexendo sempre para que fique bem distribuída. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture o amendoim e desligue o fogo. Acrescente o cheiro-verde e mexa novamente. Transfira para uma travessa, solte a farofa com um garfo e sirva.