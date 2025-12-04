Em Vila Velha

Churrasquinho Menos é Mais volta ao ES em 2026; ingressos já estão à venda

O grupo de pagode traz repertório inovado, quatro horas de show, palco 360º e três setores para o público escolher

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 18:01

Grupo Menos É Mais Crédito: @ribeiroricardo

O Churrasquinho Menos é Mais está de volta ao Espírito Santo. A edição 2026 do evento, que se tornou uma das labels mais populares do país, acontece no dia 13 de junho, no Parque da Prainha, em Vila Velha. Os ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira (4), às 18h, com valores a partir de R$ 70.

Com palco em 360º e quatro horas de apresentação, o grupo promete uma experiência imersiva que já conquistou plateias em todo o Brasil. Duzão, Paulinho, Ramon e Goes levarão ao público um repertório repleto de sucessos como “P do Pecado”, “Melhor Eu Ir”, “Coração Partido” e “Pela Última Vez”, além de novidades preparadas para a nova turnê.

“Estamos muito felizes com essa apresentação nessa cidade maravilhosa que é Vila Velha. O Churrasquinho Menos é Mais é uma celebração da nossa música e do público”, afirma Duzão. Para Goes, a energia capixaba tem peso especial: “Cada cidade em que nos apresentamos nos transmite uma energia única, e viver isso com os capixabas vai ser especial”.

Churrasquinho Menos é Mais volta ao ES em 2026 e ingressos já estão à venda Crédito: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress

Nesta edição, o público poderá escolher entre Arena Skol, Área Vip Pela Última Vez e Open Premium, todos projetados para garantir conforto, segurança e boa visibilidade do palco. O setor Open Premium oferece ainda serviço open bar, com bebidas como whisky, gin, vodka, cerveja, energético, refrigerantes e água.

Setores

ÁREA VIP – Pela Última Vez

Área em frente ao palco

Maior setor com acesso próximo ao palco

Visão privilegiada

Acesso à praça de alimentação e banheiros

Bar vendido

Sem acesso aos demais setores





ARENA SKOL

Área em frente ao palco

Praça de alimentação, bares e banheiros exclusivos

Sem acesso aos demais setores





OPEN PREMIUM

Visão privilegiada do palco

Bares e banheiros exclusivos

Open bar com whiskey Ballantine’s, gin Beefeater, vodka Absolut, cerveja Spaten, energético, refrigerantes e água

Valores 1º lote

ARENA SKOL

Meia: R$ 70

Inteira: R$ 140

Solidária: R$ 80

Meia duplo: R$ 120 (R$ 60 cada)





ÁREA VIP – Pela Última Vez

Meia: R$ 110

Inteira: R$ 220

Solidária: R$ 120

Meia duplo: R$ 200 (R$ 100 cada)





OPEN PREMIUM

Ingresso único: R$ 400

Serviço

Data: 13 de junho de 2026

13 de junho de 2026 Local: Parque da Prainha, Vila Velha

Parque da Prainha, Vila Velha Horário: A partir das 14h

A partir das 14h Vendas: A partir das 18h do dia 4 de dezembro de 2025, em Ingresse.com

A partir das 18h do dia 4 de dezembro de 2025, em Ingresse.com Classificação: 18 anos

