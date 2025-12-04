Editorias do Site
Redes Sociais

Churrasquinho Menos é Mais volta ao ES em 2026; ingressos já estão à venda

O grupo de pagode traz repertório inovado, quatro horas de show, palco 360º e três setores para o público escolher

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 18:01

Grupo Menos É Mais
Grupo Menos É Mais Crédito: @ribeiroricardo

O Churrasquinho Menos é Mais está de volta ao Espírito Santo. A edição 2026 do evento, que se tornou uma das labels mais populares do país, acontece no dia 13 de junho, no Parque da Prainha, em Vila Velha. Os ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira (4), às 18h, com valores a partir de R$ 70.

Com palco em 360º e quatro horas de apresentação, o grupo promete uma experiência imersiva que já conquistou plateias em todo o Brasil. Duzão, Paulinho, Ramon e Goes levarão ao público um repertório repleto de sucessos como “P do Pecado”, “Melhor Eu Ir”, “Coração Partido” e “Pela Última Vez”, além de novidades preparadas para a nova turnê.

Leia mais

Imagem - Dois palcos e sete horas de evento: veja como será o festival "Eu Sou a História"

Dois palcos e sete horas de evento: veja como será o festival "Eu Sou a História"

“Estamos muito felizes com essa apresentação nessa cidade maravilhosa que é Vila Velha. O Churrasquinho Menos é Mais é uma celebração da nossa música e do público”, afirma Duzão. Para Goes, a energia capixaba tem peso especial: “Cada cidade em que nos apresentamos nos transmite uma energia única, e viver isso com os capixabas vai ser especial”.

Churrasquinho Menos é Mais volta ao ES em 2026 e ingressos já estão à venda
Churrasquinho Menos é Mais volta ao ES em 2026 e ingressos já estão à venda Crédito: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress

Nesta edição, o público poderá escolher entre Arena Skol, Área Vip Pela Última Vez e Open Premium, todos projetados para garantir conforto, segurança e boa visibilidade do palco. O setor Open Premium oferece ainda serviço open bar, com bebidas como whisky, gin, vodka, cerveja, energético, refrigerantes e água.

Setores

  • ÁREA VIP – Pela Última Vez
  • Área em frente ao palco
  • Maior setor com acesso próximo ao palco
  • Visão privilegiada
  • Acesso à praça de alimentação e banheiros
  • Bar vendido
  • Sem acesso aos demais setores

  • ARENA SKOL
  • Área em frente ao palco
  • Praça de alimentação, bares e banheiros exclusivos
  • Sem acesso aos demais setores

  • OPEN PREMIUM
  • Visão privilegiada do palco
  • Bares e banheiros exclusivos
  • Open bar com whiskey Ballantine’s, gin Beefeater, vodka Absolut, cerveja Spaten, energético, refrigerantes e água

Valores 1º lote

  • ARENA SKOL
  • Meia: R$ 70
  • Inteira: R$ 140
  • Solidária: R$ 80
  • Meia duplo: R$ 120 (R$ 60 cada)

  • ÁREA VIP – Pela Última Vez
  • Meia: R$ 110
  • Inteira: R$ 220
  • Solidária: R$ 120
  • Meia duplo: R$ 200 (R$ 100 cada)

  • OPEN PREMIUM
  • Ingresso único: R$ 400

Serviço

  • Data: 13 de junho de 2026
  • Local: Parque da Prainha, Vila Velha
  • Horário: A partir das 14h
  • Vendas: A partir das 18h do dia 4 de dezembro de 2025, em Ingresse.com
  • Classificação: 18 anos

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Verão 2026: Conceição da Barra terá shows de André Lellis, Jammil e É O Tchan

Verão 2026: Conceição da Barra terá shows de André Lellis, Jammil e É O Tchan

Imagem - Guriri terá shows gratuitos de Léo Santana, Durval Lelys e Tomate em 2026

Guriri terá shows gratuitos de Léo Santana, Durval Lelys e Tomate em 2026

Imagem - Joelma volta ao Espírito Santo em 2026 com 'Festival Calypsoul'

Joelma volta ao Espírito Santo em 2026 com 'Festival Calypsoul'

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Guilherme Arantes celebra 50 anos de carreira com show no ES em 2026

Guilherme Arantes celebra 50 anos de carreira com show no ES em 2026
Imagem - Trânsitos astrológicos de 2026: veja como os planetas afetarão o próximo ano

Trânsitos astrológicos de 2026: veja como os planetas afetarão o próximo ano
Imagem - Última Lua Cheia do ano: veja o que essa lunação desperta em nós

Última Lua Cheia do ano: veja o que essa lunação desperta em nós