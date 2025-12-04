Churrasquinho Menos é Mais volta ao ES em 2026; ingressos já estão à venda

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 18:01
O Churrasquinho Menos é Mais está de volta ao Espírito Santo. A edição 2026 do evento, que se tornou uma das labels mais populares do país, acontece no dia 13 de junho, no Parque da Prainha, em Vila Velha. Os ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira (4), às 18h, com valores a partir de R$ 70.
Com palco em 360º e quatro horas de apresentação, o grupo promete uma experiência imersiva que já conquistou plateias em todo o Brasil. Duzão, Paulinho, Ramon e Goes levarão ao público um repertório repleto de sucessos como “P do Pecado”, “Melhor Eu Ir”, “Coração Partido” e “Pela Última Vez”, além de novidades preparadas para a nova turnê.
“Estamos muito felizes com essa apresentação nessa cidade maravilhosa que é Vila Velha. O Churrasquinho Menos é Mais é uma celebração da nossa música e do público”, afirma Duzão. Para Goes, a energia capixaba tem peso especial: “Cada cidade em que nos apresentamos nos transmite uma energia única, e viver isso com os capixabas vai ser especial”.
Nesta edição, o público poderá escolher entre Arena Skol, Área Vip Pela Última Vez e Open Premium, todos projetados para garantir conforto, segurança e boa visibilidade do palco. O setor Open Premium oferece ainda serviço open bar, com bebidas como whisky, gin, vodka, cerveja, energético, refrigerantes e água.
