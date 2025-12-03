Em Vila Velha

Dois palcos e sete horas de evento: veja como será o festival "Eu Sou a História"

Além de Thiaguinho e Sorriso Maroto, foram anunciados os shows do Grupo Revelação, com a turnê de 30 anos, e da atração capixaba Pele Morena

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 18:28

Além de Thiaguinho e Sorriso Maroto, foram anunciados hoje os shows do Revelação e do Pele Morena Crédito: Globo/Fábio Rocha; William Castro; Globo/Divulgação

Em um evento realizado na sede da Rede Gazeta, na tarde desta quarta-feira (3), foi assinada oficialmente a parceria entre a emissora e o novo festival capixaba “Eu Sou a História”. Durante o encontro, produtores apresentaram detalhes da primeira edição, que promete movimentar Vila Velha com grandes nomes do samba e do pagode. O grupo Pele Morena, atração confirmada no line-up, também participou do evento e fez uma apresentação especial ao público.

Com proposta de ser um festival de calendário e 100% capixaba, “Eu Sou a História” estreia no dia 2 de maio, no Parque da Prainha, reunindo shows de Thiaguinho, Sorriso Maroto, Revelação, que traz ao Estado a turnê comemorativa dos 30 anos de carreira, e dos capixabas Pele Morena. A aposta é unir memórias, ritmos e artistas que marcaram gerações, conectando o público por meio de histórias construídas pela música.

O “Eu Sou a História” nasce com a ideia de reunir artistas que carregam trajetórias marcantes na música nacional, celebrando obras, memórias e gerações. A primeira edição terá sete horas de programação e um formato inédito no Espírito Santo: serão dois palcos simultâneos. O Palco História, com montagem tradicional, recebe as atrações principais, enquanto o Palco 360°, posicionado no meio do público, promete garantir uma experiência mais próxima e imersiva.

O festival também contará com praça de alimentação e estrutura completa de serviços. Os valores dos ingressos e as informações sobre setores ainda serão divulgados pelos organizadores. O evento integra a programação especial dos 50 anos da TV Gazeta, que também inclui o show do Guns N’ Roses ao Espírito Santo.

Gestores da Rede Gazeta e produtores do "Eu Sou O Samba" no ES firmam parceria para o evento Crédito: Aline Almeida

Idealizado pela Aquarius Produções, que celebra 10 anos em 2025, em parceria com a BOOA Produções, o evento nasce com visão de continuidade. A ideia é que cada edição explore um universo musical diferente, passando do pagode ao rock, do pop ao axé, do trap a outros ritmos que ajudam a construir memórias culturais.

“Queremos apresentar encontros inesquecíveis, com artistas escolhidos pela conexão que têm com o público capixaba e com a nossa história”, afirmam Toninho Boechat e Márcio Rodrigues, produtores do evento.

Programe-se

Atrações: Thiaguinho, Sorriso Maroto, Revelação (30 anos) e Pele Morena

Thiaguinho, Sorriso Maroto, Revelação (30 anos) e Pele Morena Data: 02 de maio (sábado)

02 de maio (sábado) Local: Parque da Prainha, Vila Velha

Parque da Prainha, Vila Velha Ingressos: vendas a partir de 10 de dezembro pelo site Zig.tickets

vendas a partir de 10 de dezembro pelo site Zig.tickets Mais informações: @eusouahistoria_es

