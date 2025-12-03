Show do Guns N’ Roses em Cariacica atrai fãs de 25 estados brasileiros

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 10:29
O Espírito Santo já sente o impacto da passagem histórica do Guns N’ Roses pelo Estado. A apresentação marcada para 12 de abril de 2026, no Estádio Kleber Andrade, ultrapassou fronteiras e conquistou o país inteiro: fãs de 25 dos 27 estados brasileiros já adquiriram ingressos para o espetáculo, segundo os organizadores.
“Esse alcance demonstra a força do Espírito Santo para receber atrações de grande porte. O espetáculo deve movimentar a economia e o turismo local, trazendo visitantes de quase todos os estados brasileiros”, afirma Frederico Rezende, da Fatto/Entreter, produtora do evento no ES.
Depois dos capixabas, mineiros são os que mais compraram ingressos até o momento. A forte presença se explica por dois fatores: a proximidade entre os estados e o fato de Minas Gerais não estar na rota da turnê do Guns N’ Roses no país. O evento atrai ainda público de regiões distantes, como Amazonas e Rio Grande do Sul.
Com setores de cadeiras e Lounge já esgotados, restam as seguintes áreas:
Os ingressos remanescentes estão disponíveis no site da Bilheteria Digital e na loja Reserva, no Shopping Praia da Costa. A disponibilidade e os valores podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta