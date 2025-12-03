Guns no ES

Show do Guns N’ Roses em Cariacica atrai fãs de 25 estados brasileiros

Até esta quarta (3), mineiros lideram as compras fora do Espírito Santo, com fãs de quase todo o país garantindo presença. Veja os setores disponíveis

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 10:29

A banda Guns N' Roses Crédito: Instagram/@gunsnroses

O Espírito Santo já sente o impacto da passagem histórica do Guns N’ Roses pelo Estado. A apresentação marcada para 12 de abril de 2026, no Estádio Kleber Andrade, ultrapassou fronteiras e conquistou o país inteiro: fãs de 25 dos 27 estados brasileiros já adquiriram ingressos para o espetáculo, segundo os organizadores.

“Esse alcance demonstra a força do Espírito Santo para receber atrações de grande porte. O espetáculo deve movimentar a economia e o turismo local, trazendo visitantes de quase todos os estados brasileiros”, afirma Frederico Rezende, da Fatto/Entreter, produtora do evento no ES.

Minas Gerais lidera procura fora do ES

Depois dos capixabas, mineiros são os que mais compraram ingressos até o momento. A forte presença se explica por dois fatores: a proximidade entre os estados e o fato de Minas Gerais não estar na rota da turnê do Guns N’ Roses no país. O evento atrai ainda público de regiões distantes, como Amazonas e Rio Grande do Sul.

Últimos ingressos disponíveis

Com setores de cadeiras e Lounge já esgotados, restam as seguintes áreas:

Área VIP

Frontstage

Experience (premium + acesso antecipado + frontstage + open bar + open food)

Os ingressos remanescentes estão disponíveis no site da Bilheteria Digital e na loja Reserva, no Shopping Praia da Costa. A disponibilidade e os valores podem sofrer alterações sem aviso prévio.

