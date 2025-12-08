Noite especial

Ícone do Tropicalismo, Jorge Mautner se apresenta no ES após 10 anos longe dos palcos

Artista de 84 anos vai lançar um livro e fazer apresentação única para fãs capixabas em Vila Velha

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 14:30

Jorge Mautner vem ao ES para apresentação exclusiva no Parque Cultural Casa do Governador Crédito: Rodrigo Sombra

Jorge Mautner, referência absoluta na arte e no Tropicalismo, desembarca no Espírito Santo nesta quinta-feira (11) para um encontro raro com o público. Pioneiro do Tropicalismo, escritor premiado, músico, poeta, pensador e autor de clássicos como Maracatu Atômico, o artista desembarca em Vila Velha para uma apresentação exclusiva e gratuita no Parque Cultural Casa do Governador, a partir das 19 horas.

Um novo lote de ingressos já está disponível online, mediante retirada antecipada; quem quiser também pode contribuir com um quilo de alimento destinado ao projeto social OHANA.

A vinda de Mautner ao estado marca seu retorno aos palcos após quase uma década longe dos holofotes. Aos 84 anos, ele lança o livro “Poemas Selecionados”, que reúne textos escritos entre 2019 e 2021, abordando temas como natureza, emoções, velhice, espiritualidade e o próprio estado do mundo.

Parque Cultural Casa do Governador Crédito: Divulgação/Flinc

Cada poema traz um QR Code que direciona a vídeos em que o autor recita a obra, ampliando a experiência do leitor por meio da interpretação vocal, uma das marcas mais celebradas de Mautner.

A noite terá início com uma apresentação do organizador do livro, João Paulo Reys, parceiro de longa data do artista, ao lado do advogado e produtor cultural Fábio Cesnik, figura essencial para tornar o projeto editorial possível. Os dois farão uma leitura comentada de alguns poemas, compartilhando bastidores e processos criativos do autor.

Em seguida, Mautner sobe ao palco acompanhado do violonista Ruben Jacobina, irmão do músico Nelson Jacobina, com quem o artista compôs algumas de suas obras mais emblemáticas. A apresentação deve misturar delicadeza e potência, marcando a volta de uma das vozes mais singulares da música e da literatura brasileiras.

Figura central da contracultura e da reinvenção estética dos anos 1960 e 1970, Jorge Mautner construiu uma carreira que atravessa gerações. Venceu o Prêmio Jabuti em 1962, escreveu romances, poesias e roteiros, influenciou Caetano Veloso e Gilberto Gil, atuou em filmes, foi perseguido pela ditadura, viveu o exílio e transformou sua trajetória em arte.

Mesmo enfrentando o Alzheimer em estágio inicial, continua produzindo e compartilhando sua obra, agora com os capixabas como testemunhas desse retorno histórico.

Sobre o Parque Cultural Casa do Governador

Inaugurado em 2022, o Parque Cultural Casa do Governador ocupa a Residência Oficial do Governo do Espírito Santo e se firmou como a maior galeria de arte ao ar livre do estado. Com 93 mil metros quadrados e 33 obras de arte, o espaço integra natureza, cultura e educação em uma programação contínua e gratuita. Administrado pela Secult, SEG e Instituto ArteCidadania (IAC), o parque funciona de terça a sábado, das 8h às 17h, e aos domingos, das 8h às 15h.

Participe

Lançamento do livro “Poemas Selecionados” com Jorge Mautner

Local: Parque Cultural Casa do Governador – Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha

11 de dezembro (quinta-feira) Horário: 19h

19h Ingressos gratuitos: https://parqueculturalcasadogovernador.byinti.com/#/event/jorge-mautner-poemas-selecionados-com-a-presenca-do-artista

