MC Cabelinho fica com pescoço machucado após tentativa de furto em Salvador

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 15:37
MC Cabelinho ficou com um arranhão no pescoço após sofrer uma tentativa de furto ontem, em Salvador.
MC Cabelinho disse que tentaram roubar seu cordão após um show do Olodum, no Pelourinho. "Bagulho lotadão, na hora de ir embora tentaram até levar meu cordão", disse. A apresentação marcou o encerramento do Festival de Música e Artes Olodum (FEMADUM).
"O bagulho ficou doido no Pelourinho, mas foi muito bom. Salvador é muito bom! Caralh*, tá maluco", disse MC Cabelinho.
O rapper disse que apesar da confusão, está "apaixonado" pela cidade. "Muito bom o Pelourinho. [...] Os 'canas' de Salvador batem pra caralh* nos caras aqui. O pau quebrou. [...] Tenho que curtir um Carnaval em Salvador. Tô apaixonado", disse.
Cabelinho também afirmou que pretende comprar uma casa na cidade. "Te amo, Salvador. Vou comprar uma casa aqui! Sem contar que os shows foram fod*", escreveu.
