Filme "Feliz Assalto!" entrega leveza, carisma e clima natalino na medida certa

O universo do audiovisual já está em clima de fim de ano e HZ separou uma dica para os amantes de filmes de Natal; confira a crítica

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 17:30

Cena do filme "Feliz Assalto", da Netflix Crédito: Reprodução Netflix

A Netflix já entrou oficialmente no modo natalino e, entre os lançamentos que chegam para aquecer a temporada, "Feliz Assalto!" se destaca como uma opção divertida e perfeita para assistir em família. A produção combina elementos de comédia romântica com um toque de filme de assalto, criando uma mistura inusitada que funciona justamente por não se levar tão a sério. O resultado é um longa leve, com ritmo gostoso e um espírito de final de ano que abraça o espectador desde os primeiros minutos.

A trama gira em torno de Sophie (Olivia Holt), uma jovem que batalha em dois empregos para cuidar da mãe, internada e em tratamento. Exausta, mas sempre tentando manter o humor, ela trabalha na tradicional loja de departamentos Sterlings, onde enfrenta um chefe desagradável e clientes insuportáveis, um cenário que muitos reconhecem bem nas semanas que antecedem o Natal.

É nesse ambiente caótico que ela cruza caminho com Nick (Connor Swindells), um especialista em tecnologia que modernizou o sistema de segurança da loja, mas nunca foi pago por isso. Quando percebe que Sophie tem jeito para pequenas “manobras” discretas, talento herdado do avô mágico, Nick enxerga nela a parceira ideal para um ousado plano de vingança contra os donos da Sterlings.

Filme "Feliz Assalto", da Netflix Crédito: Reprodução Netflix

O charme de "Feliz Assalto!" está justamente na forma como o filme consegue equilibrar tensão e leveza. O golpe, que poderia ser tratado de maneira mais séria, se desenrola com bom humor, diálogos ágeis e aquela pitada de fantasia que faz parte do pacote natalino. A direção de Michael Fimognari, experiente em romances da plataforma, investe em cenários iluminados, vitrines extravagantes e muitas cores que remetem aos clássicos da época, criando um ambiente aconchegante que sustenta bem a jornada dos protagonistas.

Outro acerto é o elenco. Holt e Swindells formam uma dupla carismática, ainda que nem sempre a química entre eles seja perfeita. O que funciona, porém, é a naturalidade com que ambos conduzem o filme, tornando crível a parceria improvável que se transforma em algo mais. O restante do elenco cumpre bem seu papel, especialmente nos momentos cômicos que ajudam a aliviar a tensão do golpe e reforçam o clima de aventura festiva.

Como acontece em quase toda comédia natalina, os clichês estão presentes, e "Feliz Assalto!" não tenta escondê-los. Mas a verdade é que o filme abraça sua previsibilidade de maneira tão consciente que ela acaba se tornando parte do encanto. A produção não busca reinventar o gênero, ela prefere entregar exatamente o que promete: uma história leve, divertida, com boas mensagens e personagens fáceis de gostar.

Para quem procura um filme para relaxar, reunir a família e entrar no clima das festas, "Feliz Assalto!" é uma escolha certeira. Tem humor na medida, ritmo gostoso e uma narrativa que, mesmo simples, deixa o espectador com a sensação agradável de estar assistindo a algo feito para aquecer o coração.

