Wagner Moura e 'O Agente Secreto' são indicados ao Critics Choice Awards

Considerada um dos termômetros do Oscar, premiação divulgou a lista dos indicados de sua 31ª edição. Anúncio dos vencedores será em janeiro de 2026

Agência FolhaPress

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 13:05

O Critics Choice Awards divulgou nesta sexta-feira (5) a lista dos indicados de sua 31ª edição. A premiação, marcada para janeiro do ano que vem, é considerada um dos termômetros para o Oscar.

O brasileiro Wagner Moura foi indicado ao troféu melhor ator por "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, e irá disputar a honraria com nomes como Timothée Chalamet e Leonardo DiCaprio, enquanto o longa disputará na categoria de melhor filme internacional, ao lado de filmes como "Foi Apenas um Acidente", do iraniano Jafar Panahi, e "Sirât".

O Brasil também aparece na indicação de Adolpho Veloso, que disputa o prêmio de melhor fotografia pela produção "Sonhos de Trem".

Wagner Moura em "O Agente Secreto", de Kléber Mendonça Filho, com Wagner Moura Crédito: Vitrine Filmes

O prêmio é organizado pelo Critics Choice Association, a maior associação de críticos da América do Norte. Os troféus são distribuídos de acordo com uma votação por escrito para selecionar os indicados, seguida pela votação para escolher o vencedor de cada categoria. São 575 membros votantes, que inclui críticos de cinema e televisão e jornalistas de entretenimento.

A cerimônia, com transmissão do canal pago TNT e do streaming HBO Max, acontece no dia 6 de fevereiro de 2026, nos Estados Unidos, pouco mais de um mês antes do Oscar.

Confira os indicados a Melhor Ator, Melhor Filme e Melhor Filme Internacional:

Melhor filme:

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Jay Kelly
  • Marty Supreme
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Valor Sentimental
  • Pecadores
  • Sonhos de Trem
  • Wicked - Parte 2

Melhor ator:

  • Timothée Chalamet, "Marty Supreme"
  • Leonardo DiCaprio, "Uma Batalha Após a Outra"
  • Joel Edgerton, "Sonhos de Trem"
  • Ethan Hawke, "Blue Moon"
  • Michael B. Jordan, "Pecadores"
  • Wagner Moura, "O Agente Secreto"

Melhor filme internacional:

  • Foi Apenas um Acidente
  • A Garota Canhota
  • No Other Choice
  • O Agente Secreto
  • Sirat
  • Belén

Confira a lista completa de indicados (cinema e televisão) no perfil de Instagram dos Critics Choice Awards (@criticschoice). 

