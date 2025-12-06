Cinema

Wagner Moura e 'O Agente Secreto' são indicados ao Critics Choice Awards

Considerada um dos termômetros do Oscar, premiação divulgou a lista dos indicados de sua 31ª edição. Anúncio dos vencedores será em janeiro de 2026

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 13:05

O Critics Choice Awards divulgou nesta sexta-feira (5) a lista dos indicados de sua 31ª edição. A premiação, marcada para janeiro do ano que vem, é considerada um dos termômetros para o Oscar.

O brasileiro Wagner Moura foi indicado ao troféu melhor ator por "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, e irá disputar a honraria com nomes como Timothée Chalamet e Leonardo DiCaprio, enquanto o longa disputará na categoria de melhor filme internacional, ao lado de filmes como "Foi Apenas um Acidente", do iraniano Jafar Panahi, e "Sirât".

O Brasil também aparece na indicação de Adolpho Veloso, que disputa o prêmio de melhor fotografia pela produção "Sonhos de Trem".

Wagner Moura em "O Agente Secreto", de Kléber Mendonça Filho, com Wagner Moura Crédito: Vitrine Filmes

O prêmio é organizado pelo Critics Choice Association, a maior associação de críticos da América do Norte. Os troféus são distribuídos de acordo com uma votação por escrito para selecionar os indicados, seguida pela votação para escolher o vencedor de cada categoria. São 575 membros votantes, que inclui críticos de cinema e televisão e jornalistas de entretenimento.

A cerimônia, com transmissão do canal pago TNT e do streaming HBO Max, acontece no dia 6 de fevereiro de 2026, nos Estados Unidos, pouco mais de um mês antes do Oscar.

Confira os indicados a Melhor Ator, Melhor Filme e Melhor Filme Internacional:

Melhor filme:

Bugonia

Frankenstein



Hamnet



Jay Kelly



Marty Supreme



Uma Batalha Após a Outra

Valor Sentimental

Pecadores

Sonhos de Trem

Wicked - Parte 2

Melhor ator:

Timothée Chalamet, "Marty Supreme"

Leonardo DiCaprio, "Uma Batalha Após a Outra"



Joel Edgerton, "Sonhos de Trem"



Ethan Hawke, "Blue Moon"



Michael B. Jordan, "Pecadores"



Wagner Moura, "O Agente Secreto"

Melhor filme internacional:

Foi Apenas um Acidente

A Garota Canhota

No Other Choice



O Agente Secreto



Sirat

Belén

Confira a lista completa de indicados (cinema e televisão) no perfil de Instagram dos Critics Choice Awards (@criticschoice).

Este vídeo pode te interessar