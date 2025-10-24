Editorias do Site
'O Agente Secreto': Wagner Moura é premiado no Festival de Cinema de Chicago

Baiano foi premiado pelo seu papel no longa "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 18:00

Wagner Moura em 'O agente secreto', de Kleber Mendonça Filho
Wagner Moura em 'O agente secreto', de Kleber Mendonça Filho Crédito: Reprodução / Vitrine Filmes

O Festival de Cinema de Chicago anunciou nesta sexta-feira, 24, que o ator brasileiro Wagner Moura foi o vencedor na categoria de Melhor Ator por sua atuação no filme O Agente Secreto, de Kléber Mendonça Filho.

"Ao longo de sua performance, ele atua como um intermediário, permitindo-nos viajar em seu lugar como espectadores. Sua presença é autêntica, empática, muitas vezes hipnótica e nunca exagerada. Ele dominou a capacidade de incorporar um personagem em todas as suas nuances e ao longo de todo o arco narrativo", defendeu o júri na sua escolha.

Em seu perfil no X, antigo Twitter, Kléber Mendonça Filho parabenizou o ator: "Wagner Moura, você merece".

A revista Hollywood Reporter, especializada na cobertura de entretenimento nos Estados Unidos, prevê que O Agente Secreto pode ser indicado a cinco categorias no Oscar, incluindo a de Melhor Ator para Wagner, e de Melhor Direção para Kleber.

Outra revista, a Variety, também aposta que Wagner concorrerá à estatueta do Oscar na categoria de Melhor Ator.

Datas importantes

O Agente Secreto estreia oficialmente nos cinemas brasileiros no dia 6 de novembro. Antes disso, será possível assistir ao filme dentro da programação da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo que segue com a sua programação até o próximo dia 30. O longa-metragem será exibido em mais três oportunidades dentro da Mostra: neste sábado, 25, às 16h40, no Cinesesc; no dia 28 de outubro, às 20h, na Cultura Artística; e no dia 29, às 19h40, no Espaço Petrobras de Cinema 1 e 2.

O Oscar deve anunciar os seus indicados em 22 de janeiro de 2026 e a cerimônia de premiação acontecerá no dia 15 de março.

