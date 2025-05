Mais um

'O Agente Secreto': Kleber Mendonça Filho vence prêmio de direção em Cannes

Longa do diretor pernambucano, laureado por 'Bacurau' há seis anos, também foi premiado pela atuação de Wagner Moura

CANNES - "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, venceu o prêmio de direção no Festival de Cannes, neste sábado (25). A vitória acontece seis anos depois de o diretor pernambucano levar o prêmio do júri para casa por "Bacurau".>

O longa se passa em Recife, em 1977, e é protagonizado por Wagner Moura, que vive um pesquisador perseguido por homens truculentos. Apesar de a história não ser exatamente sobre a ditadura militar, ela denuncia a violência e a corrupção que marcaram o período. A trama mistura elementos fantásticos com a realidade para refletir sobre a reconstrução da memória.>

"O Agente Secreto" foi bem recebido por críticos e jornalistas após sua estreia no festival, na semana passada, e era esperado que levasse algum prêmio para casa. No começo da tarde deste sábado, o longa já havia vencido o prêmio da Fipresci, a Federação Internacional de Críticos de Cinema.>

O prêmio de agora encerra um ano histórico para o Brasil em Cannes, com recorde de profissionais no Mercado do Filme, área de negócios que elegeu o país como grande homenageado desta edição.>