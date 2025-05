Festival do Café e da Sanfona

Região pertencente a Apiacá, o distrito de Bonsucesso recebe o Festival do Café e da Sanfona, em sua quinta edição, com dança temática, culinária, concurso e muita música, no palco e nas ruas. Horário: a partir das 17h30. Programação: Apresentação de Voo de Parapente (9h), Sanfonada nas ruas de Bonsucesso (14h), Show com Comitiva Violeira (18h), Show com Léo Lima (20h), Show com Roni e Ricy (22h), Show com Gargantas de Ouro (0h). Local: Apiacá, distrito de Bonsucesso.