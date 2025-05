De praias a agroturismo: veja dicas para aproveitar a região de Anchieta

Turismo em Anchieta. Crédito: Giovana Duarte

Que tal aproveitar o final de semana para desbravar Anchieta? A cidade litorânea do Sul do Espírito Santo possui belas praias, turismo cultural, turismo ecológico e também circuito de agroturismo.



Para chegar a Anchieta saindo de Vitória é necessário seguir pela Rodovia do Sol, num percurso de 88km (cerca de 1h20 de carro). Para quem vai de ônibus, há linhas rodoviárias saindo de Vitória e Guarapari.

Praias

Lagoa de Mãe Bá: Mãe-Bá é a segunda maior lagoa de água doce do estado e fica no sentido Vitória x Anchieta, a 10 km da sede administrativa do município. É possível realizar um passeio de barco pela lagoa saindo do Restaurante Deck Lagoa. O passeio dura cerca de 2 horas e sai entre R$ 40 a R$ 60 por pessoa, dependendo do número de pessoas que realizarem o passeio.

Na mesma região fica a Praia de Mãe Bá, com falésias, paisagens naturais e balanços de madeira para fotos.

Iriri: A 10 km da sede administrativa de Anchieta, Iriri é um balneário formado por belas praias e concentra a maior infraestrutura hoteleira e de restaurantes do município. As praias de Inhaúma, Santa Helena, Praia dos Namorados, Praia Costa Azul e Praia da Areia Preta oferecem águas calmas e ótimas opções gastronômicas. Na Praia da Areia Preta, inclusive, é possível realizar um roteiro subaquático visitando o Naufrágio do navio Paquetá, situado a uma milha náutica de Iriri e a 9,8 metros de profundidade. O cargueiro de bandeira brasileira com 60 metros de comprimento afundou em 1969.

Iriri, em Anchieta. Crédito: Giovana Duarte

Turismo cultural e religioso

Santuário Nacional José de Anchieta: um precioso conjunto histórico formado pela Igreja de Nossa Senhora da Assunção e áreas da antiga residência jesuíta, pelo Centro de Interpretação, loja e café com vista para o Rio Benevente.

Centro de Interpretação, em Anchieta. Crédito: Giovana Duarte

O Santuário abre todos os dias, das 8h às 20h. O Centro de Interpretação funciona de terça a domingo, das 9h às 17h (R$ 6 a inteira e crianças pagam meia), enquanto a loja abre diariamente, das 9h às 17h. O café abre de terça a domingo das 14h às 20h.

Turismo ecológico

Circuito Rio Benevente: o barco sai do ancoradouro da Praça dos Imigrantes, na Colônia de Pesca e faz todo o circuito do Rio Benevente até o afluente Rio Salinas, onde ficam as Ruínas de Salinas. São 32 colunas construídas com pedras, argamassa em óleo de baleia e conchas, cheias de lendas, formando um sítio arqueológico de grande valor histórico e turístico.

Circuito Rio Benevente, em Anchieta. Crédito: Giovana Duarte

Para realizar esse passeio é necessário agendar previamente com os barqueiros no site da Prefeitura de Aracruz ou com o Capitão Grilo (@capitaogriloes). Neste passeio é essencial levar repelente, pois perto das Ruínas de Salinas tem muitos insetos. O passeio é belíssimo, o rio é cercado por uma área verde repleta de garças que sobrevoam os barcos e importante para conscientização da preservação ambiental e dos nossos manguezais.

Agroturismo

Circuito Imigrantes: O circuito é formado pelas comunidades de Alto Pongal, Córrego da Prata, Alto Joeba, Dois Irmãos e Simpatia. A entrada principal é pelo Pórtico de arquitetura italiana em Alto Pongal, na BR 101.

O roteiro, com montanhas e muito verde, contempla restaurantes, agro indústrias, cachaçaria, embutidos e produtores de frutas e queijo. É necessário agendamento prévio para o passeio guiado no telefone 28 99986-3255 ou no perfil @circuitoimigrantes

