Todo dia é dela: passeios especiais para curtir com a mãe no ES

Praia da Biologia e Casa do Governador. Crédito: Giovana Duarte

O Dia das Mães é todo dia, concorda? Então minhas dicas de hoje são 5 lugares incríveis para levar a sua mamãe para aproveitar as belezas do Espírito Santo em qualquer época do ano.

Florada Café, em Ibiraçu

Florada Café, em Ibiraçu. Crédito: Giovana Duarte

Esse lugar reúne o que toda mãe gosta: flores e café com bolo! Além de um campo de girassóis, possui um lago com árvores e um arco de bougainvilleas. O café rural, cheio de opções, sai a R$ 70 por pessoa para comer à vontade e é preciso fazer reserva pelo Whatsapp (27) 99851-6017. Possui acessibilidade, estacionamento, é pet friendly e fica no Sítio Sagrillo, na zona rural de Ibiraçu — logo após o Mosteiro.

Abre apenas nos finais de semana, para café da manhã e café da tarde.

Praia da Biologia, em Aracruz

Praia da Biologia, em Aracruz. Crédito: Giovana Duarte

Para a mamãe relaxar em uma praia diferente, bonita e tranquila, a dica é a Praia da Biologia, em Aracruz. Além de ser formada por duas praias (uma para banho e outra para contemplação, com corais e vegetação no meio do mar), possui chuveiro de água doce e academia popular, além de um balanço para fotos. A entrada para a Praia da Biologia fica bem em frente à EBMAR, logo depois do Sesc de Aracruz.

É proibido fazer churrasco ou preparar alimentos em fogo, mas é permitido levar petiscos e outros tipos de alimentação, por não ter quiosques próximos.

Complexo Jesuítico Reis Magos, em Serra

Café dos Reis, cafeteria da Igreja dos Rei Magos, em Nova Almeida, Serra. Crédito: Dayana Souza/PMS

A Igreja dos Reis Magos e a antiga residência dos jesuítas, que juntos formam o complexo da fé em Nova Almeida, passaram por um projeto de restauração e readequação e ganharam museu, café e mirante. Agora o Museu Interpretativo possui uma Sala de Pertencimento, Sala de Arte Indígena, Sala Indígena com realidade virtual, Sala do Patrimônio Arquitetônico e outros espaços contando a nossa história.

A igreja abre diariamente de 9h às 17h30 com entrada gratuita. Já o Centro de Interpretação abre de terça a domingo de 9h30 às 17h30 com entrada a R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia entrada).

Café dos Reis, cafeteria da Igreja dos Rei Magos, em Nova Almeida, Serra. Crédito: Dayana Souza/PMS

O Café dos Reis, cafeteria com vista para a praia de Nova Almeida, abre de terça a domingo de 9h30 às 17h30.

Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha

Parque Cultural Casa do Governador. Crédito: Giovana Duarte

O Parque Cultural Casa do Governador é um ótimo passeio para fazer com as mamães, pois além de ser a maior galeria de arte a céu aberto do Estado, oferece uma vista sensacional da praia, além de espaços para sentar na grama, fazer um piquenique e aproveitar o dia. Abre de terça a sábado de 8h às 17h e domingos/feriados de 08h às 15h.

A entrada é gratuita, mas é preciso retirar o ingresso de cortesia no link do perfil @parqueculturalcasadogovernador no Instagram.

Volta à Ilha de Vitória pelo mar

Volta à Ilha de Vitória. Crédito: Giovana Duarte

Um passeio diferente e inesquecível é a volta à Ilha de Vitória na lancha, realizado pela equipe do Capitão Grilo. O ponto de embarque é no Píer dos Pescadores, na Enseada do Suá (na rua do Hortomercado) e dura cerca de 4 horas.

Na rota, as Ruínas Dona Marta, o Penedo, Centro de Vitória, Cinco Pontes, Ilha das Caieiras, o manguezal (o maior da América Latina), Canal de Camburi, Ponte Estaiada, Píer de Iemanjá e retorno ao Píer dos Pescadores.

O passeio é acompanhado por um guia de turismo certificado, que vai contando a história de cada ponto por onde a lancha passa, apresentando os atrativos históricos e ambientais da Capital. Sai a R$ 159 por pessoa (com serviço de bordo incluso com água e frutas frescas).

