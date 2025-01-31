  • Veja passeios ao ar livre para fazer no fim de semana em Vitória
Gratuitos ou pagos

Veja passeios ao ar livre para fazer no fim de semana em Vitória

O turismo no Espírito Santo está em alta; por isso trago opções para todos os gostos para curtir a nossa Ilha do Mel

Públicado em 

31 jan 2025 às 16:00
Giovana Duarte

Colunista

Ilha das Caieiras e Paneleiras de Goiabeiras Crédito: Giovana Duarte
O turismo no Espírito Santo registrou o melhor novembro dos últimos 10 anos, segundo uma pesquisa realizada pelo Sistema Fecomércio divulgada essa semana. Foi o melhor desempenho para o mês, com um volume de atividades cerca de 7,1% superior ao registrado no mesmo período de 2023.
Vitória é a principal porta de entrada para os turistas que vem visitar o Estado, por isso hoje trago dicas de passeios para um fim de semana na Capital, gratuitos ou pagos. É escolher e se encantar com a beleza da nossa Ilha do Mel!

Veja Também

Veja lugares para passear em dias de chuva na Grande Vitória

Conheça 5 lugares para acampar pelo Espírito Santo

Associação das Paneleiras de Goiabeiras

Reconhecida como patrimônio cultural do Brasil, a atividade das Paneleiras de Goiabeiras começa no Vale do Mulembá, a alguns metros do galpão, com a retirada do barro para fazer a panela de barro. O turista acompanha todo esse processo, passando pelas modelagens das panelas até a queima a céu aberto. Também é possível colocar a mão na massa (no barro, no caso) e fazer sua própria panela, uma experiência que vale a pena.
As panelas de barro são vendidas no galpão a partir de R$ 10 e a entrada para visitação é gratuita.
  • Localização: Rua das Paneleiras nº 55, Goiabeiras, Vitória (na Av. Fernando Ferrari há placas indicando a entrada)
  • Horário de funcionamento: de segunda a sábado de 8h às 18h e domingo de 9h às 15h

Passeio de lancha - volta à Ilha de Vitória

Realizado pela equipe do Capitão Grilo, esse passeio é um dos mais bonitos de Vitória. O ponto de embarque é no Píer dos Pescadores, na Enseada do Suá (rua do Hortomercado) e dura cerca de 4 horas. Na rota, as Ruínas Dona Marta, o Penedo, Centro de Vitória, Cinco Pontes, Ilha das Caieiras, o manguezal (o maior da América Latina), Canal de Camburi, Ponte Estaiada, Píer de Iemanjá e retorno ao Píer dos Pescadores.
O passeio é acompanhado por um guia de turismo certificado, que vai contando a história de cada ponto por onde a lancha passa, apresentando os atrativos históricos e ambientais da Capital.
  • Valor: R$ 159 por pessoa (com serviço de bordo incluso com água e frutas frescas)

Ilha das Caieiras

Polo gastronômico de Vitória e um dos mais lindos pores do sol do ES, a Ilha das Caieiras é o lugar ideal para saborear os dois mais famosos pratos típicos do Espírito Santo: a moqueca capixaba e a torta capixaba. Todos os restaurantes possuem mesas com vista para o mar, seja no píer ou através das janelas. Por lá também fica uma fábrica de chocolates, que oferece versões de chocolate com banana e açaí. Se quiser passear de barco, alguns barqueiros realizam esse passeio, mediante valor e tempo de duração combinados na hora (a partir de R$ 50).
  • Localização: seguindo pela Rodovia Serafim Derenzi em São Pedro, entrar na Rua Felicidade Correia dos Santos e seguir as placas indicativas
  • Horário de atendimento dos restaurantes: de segunda a sábado de 8h às 18h30 e aos domingos de 9h às 15h

Veja Também

5 cachoeiras para se refrescar e curtir no Espírito Santo

Não curte praia? Veja opções para aproveitar o verão na Grande Vitória

Veja dicas de passeios para aproveitar ao máximo Guarapari

Giovana Duarte

Giovana Duarte e produtora de conteudo sobre turismo, cultura e gastronomia do Espirito Santo no Guia Capixaba, criado com o objetivo de incentivar a valorizacao do Espirito Santo

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi
Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente
Filhos de FHC obtêm na Justiça interdição do ex-presidente

