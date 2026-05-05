Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Benefício

Governo implanta biometria no seguro-defeso do INSS

Pescador terá que fazer registro da biometria e inscrição no Cadúnico; nova lei traz ainda o orçamento a ser gasto com o benefício em 2026, limitado a R$ 7,9 bilhões

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 15:10

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 mai 2026 às 15:10

SÃO PAULO - O governo federal passará a exigir biometria para liberar o seguro-defeso do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), benefício pago a pescadores durante o período de proibição da pesca e que funciona como uma espécie de seguro-desemprego.


As novas regras estão na lei 15.399, publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (5), que traz ainda o orçamento a ser gasto com o benefício em 2026, limitado a R$ 7,9 bilhões, libera valores retroativos para quem não havia feito o pedido na época, mas tinha direito, e confirma a necessidade de inscrição no CadÚnico (Cadastro Único Nacional dos Benefícios Sociais) para ter acesso à renda.


O objetivo da lei é limitar os gastos com o benefício, que equivale ao valor de um salário mínimo, de R$ 1.621 em 2026, e passou por mudanças em 2025.

Ensaio fotográfico sobre os pescadores da Colônia de Pesca de Itapoã, em Vila Velha
Ensaio fotográfico sobre os pescadores da Colônia de Pesca de Itapoã, em Vila Velha Fernando Madeira

Segundo a nova lei, para ter direito ao seguro-defeso, o pescador terá que fazer o registro da biometria e a inscrição no Cadúnico (cadastro do governo para programas sociais). Para cruzar as bases, será admitida biometria já registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e pela CNH (Carteira Nacional de Habilitação) até a plena implementação da Carteira de Identidade Nacional.


Nos casos de exclusão por inconsistência do cadastro ou de falha de conferência da biometria, serão disponibilizados canais de revisão presenciais ou virtuais, e gratuitos, para os pescadores artesanais, pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) ou entidades habilitadas pelo órgão.


O texto diz que o MTE deve ter formas de requerimento, identificação, comprovação documental e demais exigências para o acesso ao seguro-desemprego pelos pescadores artesanais que tenham restrições físicas, morem em áreas de difícil acesso, sem internet ou com disponibilidade precária de transporte e recursos tecnológicos em geral.

A pasta divulgará, todo mês, a lista dos beneficiários do seguro-desemprego no período de defeso, com o nome, o município de residência e o número de inscrição no registro da atividade pesqueira.


O seguro-defeso era, até novembro de 2025, administrado e pago pelo INSS, mas o governo passou o benefício ao MTE, que fará a gestão e o pagamento. O INSS, no entanto, continua responsável pela parte de receber os valores pagos de contribuição previdenciária, já que é uma renda paga a quem contribui com a Previdência.

Pente-fino

Em setembro, o MTE anunciou um pente-fino após o ministério assumir a gestão do benefício. "Nosso compromisso é fiscalizar o seguro-defeso para garantir que o benefício chegue a quem realmente vive exclusivamente da pesca e evitar irregularidades", afirmou o ministro Luiz Marinho em entrevista ao programa Bom dia, Ministro, na época.


As regras de concessão foram alteradas após suspeitas de irregularidades no pagamento. A principal novidade era a implementação de uma verificação presencial como etapa obrigatória para validar o requerimento.

Veja Também 

Imagem de destaque

Renda média no Brasil cresce mais que a da população do ES

Reforma Tributária exige adaptação estrutural na gestão financeira dos negócios (Imagem: Kowit Lanchu | Shutterstock)

ES é Estado que mais avança em economia e lidera em gestão fiscal, aponta CLP

Semana S reúne milhares de pessoas no ES

Semana S vai oferecer serviços gratuitos e vagas de qualificação em mais de 270 ações no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

INSS
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Serra x Vilavelhense, pela Copa Espírito Santo 2026
Vilavelhense vira, derrota o Serra e entra no G-4 da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
Dia das Mães: como surgiu a comemoração no Brasil e por que a data varia no mundo
Alemão do Forró faz desabafo após ônibus da produção ser alvo de tentativa de roubo
Alemão do Forró faz desabafo após ônibus de sua equipe ser alvo de tentativa de furto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados