Entenda projeto que interliga portos, ferrovia e rodovia para desenvolver o Sul do ES

O governo do Espírito Santo oficializou, nesta segunda-feira (4), o ParkLog Sul Capixaba, em cerimônia no Palácio Anchieta, em Vitória, a exemplo do projeto que está sendo desenvolvido em Aracruz, na Região Norte, com o ParkLog/ES.





A nova iniciativa visa integrar e potencializar as vocações econômicas da Região Sul do Estado, que tem forte produção de rochas ornamentais, petróleo e gás e agronegócio, com destaque para o café conilon.





Essa integração passa pelo fortalecimento e conexão entre rodovia, ferrovia, portos e o Aeroporto de Cachoeiro, a partir de uma parceria entre os setores público e privado.





O projeto busca transformar ativos como o Porto de Ubu, em Anchieta; o Porto Central, em Presidente Kennedy; e o Aeroporto de Cachoeiro em um sistema logístico de alta competitividade.





Na lista ainda está a ferrovia EF-118, também conhecida como Vitória-Rio, que vai interligar Santa Leopoldina ao Rio de Janeiro, passando pela Região Sul capixaba. O leilão da estrada de ferro deve ter edital publicado nos próximos meses, segundo o governador Ricardo Ferraço.





Uma das primeiras movimentações do ParkLog Sul Capixaba deve ser a diversificação de carga no Porto de Ubu, da Samarco, que atualmente movimenta apenas pelotas de minério de ferro. Segundo o secretário de Estado de Desenvolvimento, Rogério Salume, as conversas e estudos que estão sendo feitos visam transformar o porto numa plataforma também de contêineres e grãos, além da possibilidade de utilizar uma retroárea de 55 mil metros quadrados.





"A capacidade prevista no ParkLog é movimentar 266 milhões de toneladas ao ano, juntando o Porto Central e o Porto de Ubu. Isso é 43% maior do que o Porto de Santos, o maior da América Latina, movimentou em 2025, que foi 186 milhões de toneladas. Isso muda o jogo", destacou Salume.





O foco inicial do Porto Central, para meados de 2028, será petróleo e gás, com transbordo de carga de petróleo ship-to-ship.





A possibilidade de usar o Porto de Ubu para escoar a produção de rochas ornamentais, principalmente de Cachoeiro de Itapemirim, já havia sido citada pelo governador durante apresentação do projeto em Cachoeiro no final de abril. Cerca de 53% da produção de rochas do Estado são escoadas pelos portos do Rio de Janeiro e de Santos.