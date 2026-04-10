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Coluna Abdo Filho

A articulação para fazer sair o novo ramal ferroviário de Aracruz

O Ramal Piraqueaçu, da Estrada de Ferro Vitória-Minas, vai de João Neiva aos portos de Barra do Riacho. A estrutura precisa ser modernizada

Publicado em 10 de Abril de 2026 às 03:00

Públicado em 

10 abr 2026 às 03:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Vports
Locomotiva da VLI, companhia que traz carga do Brasil Central para o ES Crédito: Carlos Alberto Silva
O Ramal Piraqueaçu, da Estrada de Ferro Vitória-Minas, que vai de João Neiva aos portos de Barra do Riacho, em Aracruz, figura entre os nós da infraestrutura do Espírito Santo. A estrutura tem um traçado considerado inadequado, não suporta duas operações ao mesmo tempo e passa por áreas indígenas (que são interditadas com frequência por protestos dos mais diversos motivos). O conjunto da obra deixa clara a ineficiência da ferrovia, que é estratégica para conectar os portos existentes (Portocel) e em desenvolvimento (Imetame e Vports) na região com o resto do Brasil.
Estudos apontam que um investimento de R$ 500 milhões seria suficiente para mudar esta realidade. Uma costura está sendo feita para que o setor privado (empresas ou alguma instituição ligada ao setor produtivo) contrate uma consultoria de renome no mercado para fazer o projeto da nova estrutura partindo de três condições básicas: contornar as terras indígenas, retificar o traçado e ampliar a capacidade operacional. Feito isso, o trabalho será levado para a Vale, que é a concessionária responsável pelo trecho.
"Estamos trabalhando para que a Ferrovia Centro Atlântica, que está passando por um processo de renovação de contrato, traga mais cargas do Brasil Central para os portos do Espírito Santo utilizando os trilhos da Vitória-Minas, mas temos um dever de casa que precisa ser feito, que é o Ramal Piraqueaçu. A ideia para agilizar o processo passa pela contratação do projeto básico do ramal. Com o projeto em mãos, irei até a Vale para conversar. Não é algo caro e o retorno em termos de eficiência seria enorme", explicou o governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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