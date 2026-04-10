A articulação para fazer sair o novo ramal ferroviário de Aracruz

Estudos apontam que um investimento de R$ 500 milhões seria suficiente para mudar esta realidade. Uma costura está sendo feita para que o setor privado (empresas ou alguma instituição ligada ao setor produtivo) contrate uma consultoria de renome no mercado para fazer o projeto da nova estrutura partindo de três condições básicas: contornar as terras indígenas, retificar o traçado e ampliar a capacidade operacional. Feito isso, o trabalho será levado para a Vale, que é a concessionária responsável pelo trecho.