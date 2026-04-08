"Subtração do dinheiro dos produtores de petróleo seguiria lógica perversa", diz governador do ES

"É um tema muito importante para o Espírito Santo. A arrecadação com royalties, criada há décadas justamente para compensar os impactos de uma atividade que traz muitos impactos, é muito relevante para as nossas contas e para a manutenção das nossas políticas públicas. Não vejo sentido em tirar recursos de quem é impactado pela atividade para dar para quem não é. A subtração deste dinheiro, a meu ver, seguiria uma lógica perversa. A depender da decisão, teremos de rever nosso planejamento plurianual. Vou mostrar tudo isso para ela. O governador do Rio (desembargador Ricardo Couto) esteve recentemente com o ministro (Edson) Fachin (presidente do STF) e apontou para as mesmas questões. É preciso muito cuidado nesta decisão", assinalou Ferraço.