Ricardo Ferraço toma posse como governador do Espírito Santo

O evento no Palácio Anchieta, em Vitória, marcou a transmissão da faixa de governante de Casagrande para o seu antes vice-governador. Na chegada à sede do governo, Ricardo Ferraço foi recebido pela Guarda de Honra da Polícia Militar, passando as tropas militares em revista.





Logo em seguida, subiu a escadaria principal do Palácio, rumo ao Salão São Tiago, onde foi recebido sob muitos aplausos. Em seguida, recebeu a faixa de governador das mãos de Casagrande.





Na cerimônia, os dois políticos mantiveram o teor dos discursos feitos na Assembleia Legislativa. Casagrande agradeceu aos servidores pelo trabalho prestado ao longo de seus dois últimos mandatos, além de também prestar agradecimentos aos moradores do Estado pela confiança recebida através dos votos que levaram ao cargo.





Ricardo Ferraço, por sua vez, voltou a reafirmar o compromisso em dar continuidade ao trabalho feito pela gestão comandada pelo socialista. "Estou entrando e quero sair pela porta da frente, assim como Casagrande entrou e sai pela porta da frente neste momento", frisou o governador empossado.