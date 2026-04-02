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Cerimônia

Ricardo Ferraço toma posse como governador do Espírito Santo

Novo chefe do Executivo estadual participou de sessão solene na Assembleia Legislativa e de cerimônia no Palácio Anchieta, nesta quinta-feira (2)

Publicado em 02 de Abril de 2026 às 18:24

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

02 abr 2026 às 18:24
Em sessão solene realizada na Assembleia Legislativa estadual (Ales) e, depois, em cerimônia no Palácio Anchieta, em Vitória, na tarde desta quinta-feira (2), Ricardo Ferraço (MDB) tomou posse como governador do Espírito Santo, em substituição a Renato Casagrande (PSB), que renunciou ao cargo para concorrer às eleições deste ano, em busca de vaga no Senado.
"Por mais que a vida tenha  me preparado, esse é um dos momentos mais importantes da minha vida, receber desafio de dar continuidade ao extraordinário trabalho feito pelo governador Renato Casagrande", disse Ferraço, que se emocionou, no discurso de posse na Assembleia, ao citar a família e lembrar de sua mãe, Marília, morta por complicações da Covid-19 em 2023.

Ainda em seu discurso de posse, o novo governador defendeu o diálogo entre os Poderes e ressaltou que a relação do governo com os municípios capixabas não pode ser, segundo ele, baseada em diferenças político-partidarias. "Disputas locais perdem relevância diante de um objetivo maior: entregar mais para a população capixaba".
Cerimônia de posse de Ricardo Ferraço como governador do Espírito Santo, na Assembleia Legislativa
Ricardo Ferraço discursa durante cerimônia de posse. CRÉDITO: Carlos Alberto Silva
O início da posse do novo governador foi marcado por sua entrada no plenário da Casa de Leis ao som da música "Faz parte do meu show", do cantor Cazuza, tocada pela banda da Polícia Militar. Ferraço foi conduzido ao plenário pela Comissão de Acompanhamento da Ales, formada pelas deputadas Janete de Sá e Raquel Lessa. 
A mesa de honra da solenidade foi composta por representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, da bancada capixaba no Congresso, das prefeituras capixabas, além do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos (União), e do agora ex-governador Renato Casagrande.


No momento do compromisso de posse, ponto alto da solenidade, o novo governador foi convidado a ficar de pé para fazer o juramento constitucional: "Prometo manter, defender e cumprir as Constituições Federal e do Estado, observar as leis, promover o bem geral do povo espírito-santense e sustentar a integridade e a autonomia do Espírito Santo". 


 Após a leitura, Ferraço foi saudado com palmas pelos presentes ao plenário. Depois da cerimônia na Ales, os presentes seguiram para a solenidade de transmissão de posse, no Palácio Anchieta, sede do governo do Estado.




Posse no Palácio

O evento no Palácio Anchieta, em Vitória, marcou a transmissão da faixa de governante de Casagrande para o seu antes vice-governador. Na chegada à sede do governo, Ricardo Ferraço foi recebido pela Guarda de Honra da Polícia Militar, passando as tropas militares em revista.


Logo em seguida, subiu a escadaria principal do Palácio, rumo ao Salão São Tiago, onde foi recebido sob muitos aplausos. Em seguida, recebeu a faixa de governador das mãos de Casagrande. 


Na cerimônia, os dois políticos mantiveram o teor dos discursos feitos na Assembleia Legislativa. Casagrande agradeceu aos servidores pelo trabalho prestado ao longo de seus dois últimos mandatos, além de também prestar agradecimentos aos moradores do Estado pela confiança recebida através dos votos que levaram ao cargo.


Ricardo Ferraço, por sua vez, voltou a reafirmar o compromisso em dar continuidade ao trabalho feito pela gestão comandada pelo socialista. "Estou entrando e quero sair pela porta da frente, assim como Casagrande entrou e sai pela porta da frente neste momento", frisou o governador empossado.

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