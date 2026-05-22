Motociclista é atingido por ambulância e fica ferido na Serra

Um motociclista de 41 anos ficou ferido após ser atingido por uma ambulância que presta serviços para o Hospital Materno Infantil, na Serra. O veículo de socorro estava apenas com o giroflex ligado, sem acionar a sirene.





Testemunhas relataram à Polícia Militar que a moto seguia na Avenida Eldes Scherrer, indo no sentido Avenida Mestre Álvaro, quando a ambulância fez uma conversão e avançou o sinal.





O motorista da ambulância, cujo teste do bafômetro deu negativo, informou, em entrevista à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, que estava a caminho do hospital, levando uma mãe e uma filha, e que só avançou o sinal ao perceber que os carros haviam parado para que prosseguisse.





Ainda de acordo com o motorista, ele prestou socorro ao motociclista até a chegada do Samu. Ele foi socorrido para o Hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município. Mãe e filha não ficaram feridas. Mais detalhes sobre a ocorrência foram solicitados à Polícia Militar e à Guarda Municipal da Serra.