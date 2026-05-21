Operação mobiliza 744 agentes e leva 37 à delegacia no Noroeste do ES





Em Águia Branca, um jovem de 26 anos foi preso após furar um bloqueio policial de moto e tentar fugir em direção a Barra de São Francisco. Durante a perseguição, ele jogou uma sacola às margens da rodovia. No local, foram encontrados cerca de 197 gramas de entorpecentes derivados de cannabis de alto valor comercial. Ele foi autuado por tráfico de drogas e desobediência.





Já em Baixo Guandu, um jovem de 24 anos foi encontrado escondido atrás de um guarda-roupa durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Na casa dele, os policiais apreenderam um revólver escondido dentro de um fogão, além de cocaína e crack encontrados em diferentes pontos da residência, como um tênis, uma máquina de lavar e um isopor. Ele foi autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma.





Em Governador Lindenberg, um homem de 37 anos foi preso suspeito de tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio qualificado. Ele foi localizado em uma propriedade rural, onde trabalhava com cultivo de café, e detido sem resistência. O veículo usado nos crimes também foi apreendido.