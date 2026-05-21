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Operação mobiliza 744 agentes e leva 37 à delegacia no Noroeste do ES

Ações ocorreram em 20 municípios e resultaram em prisões, apreensão de armas, drogas e recuperação de veículos

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 10:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2026 às 10:27
Operação Estado Presente, no Noroeste do Espírito Santo
Operação Estado Presente, no Noroeste do Espírito Santo Divulgação | PCES

Operação Estado Presente, realizada pelas forças de segurança do Espírito Santo entre segunda-feira (18) e quarta-feira (20), mobilizou 744 agentes em 20 municípios do Noroeste capixaba. 


Durante as ações, 37 pessoas foram levadas para delegacias, e os policiais cumpriram 25 mandados de busca e apreensão e 17 de prisão. Também foram apreendidos entorpecentes, cinco armas de fogo e quase R$ 15 mil em dinheiro.


Ao todo, 1.914 pessoas e mais de 1.500 veículos foram abordados. As equipes ainda recuperaram quatro veículos com restrição de furto ou roubo e apreenderam outros quatro usados em crimes.

Ações de destaque


Em Águia Branca, um jovem de 26 anos foi preso após furar um bloqueio policial de moto e tentar fugir em direção a Barra de São Francisco. Durante a perseguição, ele jogou uma sacola às margens da rodovia. No local, foram encontrados cerca de 197 gramas de entorpecentes derivados de cannabis de alto valor comercial. Ele foi autuado por tráfico de drogas e desobediência.


Já em Baixo Guandu, um jovem de 24 anos foi encontrado escondido atrás de um guarda-roupa durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Na casa dele, os policiais apreenderam um revólver escondido dentro de um fogão, além de cocaína e crack encontrados em diferentes pontos da residência, como um tênis, uma máquina de lavar e um isopor. Ele foi autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma.


Em Governador Lindenberg, um homem de 37 anos foi preso suspeito de tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio qualificado. Ele foi localizado em uma propriedade rural, onde trabalhava com cultivo de café, e detido sem resistência. O veículo usado nos crimes também foi apreendido.

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