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Curiosidade

Gravura gigante de Rembrandt ficou séculos em coleções europeias antes de chegar a Vitória

Obra em exposição no Palácio Anchieta reúne inovação artística e história da arte

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 10:59

Gravura gigante de Rembrandt ficou séculos em coleções europeias
Gravura gigante de Rembrandt ficou séculos em coleções europeias Acervo Pessoal

No coração da exposição “Rembrandt – O Mestre da Luz e da Sombra”, em cartaz em Vitória,  uma obra concentra não apenas relevância histórica e refinamento técnico, mas também séculos de admiração entre colecionadores e estudiosos da arte europeia. Trata-se de “A Descida da Cruz”, gravura produzida por Rembrandt no início de sua trajetória artística.


Executada em água-forte — técnica desenvolvida a partir da corrosão de uma chapa metálica com ácido — a obra impressiona pela sofisticação técnica, pela dramaticidade da composição e também pelo tamanho incomum da gravura, considerada um marco na história da arte ocidental.


Segundo o diretor da Rete Museale Marche Nord e curador da mostra, Luca Baroni, a peça está entre os grandes destaques da exposição internacional apresentada gratuitamente no Palácio Anchieta até o dia 7 de junho. A mostra oferece ao público capixaba a rara oportunidade de observar de perto uma obra que ajudou a redefinir os limites da gravura europeia.


Produzida quando Rembrandt ainda consolidava sua reputação no efervescente mercado de arte de Amsterdã, no século XVII, “A Descida da Cruz” já revela características que transformariam o artista em um dos maiores nomes da história da arte.


“Considerada um verdadeiro marco na história da gravura, A Descida da Cruz sintetiza a genialidade do mestre holandês ao transformar luz, sombra e emoção em uma narrativa de intensa força dramática. A composição teatral, a sofisticação técnica e, sobretudo, o domínio magistral do claro-escuro evidenciam uma linguagem visual profundamente inovadora para a época”, explica Baroni.


Além da relevância artística, a gravura exibida em Vitória também carrega uma trajetória histórica singular. No verso da obra, ainda estão preservados selos e inscrições de antigos colecionadores, registros que comprovam sua passagem por importantes acervos franceses entre os séculos XVIII e XIX. Mais do que marcas de identificação, esses elementos ajudam a reconstruir o percurso da peça ao longo dos séculos e evidenciam o prestígio que as obras gráficas de Rembrandt despertavam entre colecionadores europeus.


Ao todo, a exposição reúne 69 gravuras que revelam a amplitude temática e emocional do artista. Entre cenas bíblicas, retratos, autorretratos e registros do cotidiano, Rembrandt constrói um diálogo constante entre o sagrado e o humano, influenciando gerações posteriores — entre elas Vincent van Gogh, que considerava o mestre holandês uma referência absoluta de profundidade artística.

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