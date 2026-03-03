Home
Obra de Rembrandt que pode valer milhões é redescoberta após 65 anos perdida

Pintura 'Visão de Zacarias no Templo', completada pelo mestre holandês em 1633, havia desaparecido após ser vendida em 1961.

Ian Youngs

Publicado em 3 de março de 2026 às 12:08

Imagem BBC Brasil
Rembrandt tinha 27 anos quando pintou o sacerdote Zacarias, pai de João Batista Crédito: Kelly Schenk, Rijksmuseum

Uma pintura do holandês Rembrandt, considerada perdida há muito tempo, foi redescoberta e autenticada por especialistas após permanecer em paradeiro desconhecido por décadas.

A peça Visão de Zacarias no Templo, de 1633, tinha sido excluída da lista das obras do pintor holandês em 1960 (por razões não divulgadas) e desapareceu após ser vendida a um colecionador particular no ano seguinte.

A obra reapareceu quando seus novos proprietários a submeterem a testes de autenticação no Rijksmuseum, em Amsterdã, que realizou uma análise ao longo de dois anos.

"Quando eu a vi no nosso ateliê, após a restauração [da pintura], eu fiquei imediatamente impressionado com a força extraordinária que ela possui", afirmou o diretor do museu, Taco Dibbits.

Imagem BBC Brasil
O museu afirmou que Rembrandt deu à narrativa bíblica um tratamento inovador. Em vez de representar o arcanjo Gabriel de forma visível, apenas sugeriu sua presença com a luz Crédito: Kelly Schenk, Rijksmuseum

O Rijksmuseum recebe vários pedidos de análises e informações sobre quadros que herdaram ou compraram, disse Dibbits. Neste caso, eles sabiam que poderia se tratar de algo especial.

"A imagem chegou até nós por e-mail e um de nossos curadores pensou: 'isso é realmente interessante; sabemos da existência da pintura há mais de 100 anos, mas nunca a vimos."

O museu confirmou a autenticidade após analisar as tintas, compatíveis com as utilizadas por Rembrandt naquele período, além da técnica pictórica e da construção em camadas, também comparáveis às de outras obras iniciais do artista.

'Dedicou sua alma a ela'

A assinatura é original e o painel de madeira data do período correto, afirmaram os pesquisadores responsáveis pela descoberta.

"A análise dos materiais, as semelhanças estilísticas e temáticas, as alterações feitas por Rembrandt e a qualidade geral da pintura sustentam a conclusão de que esta obra é autêntica", informou o Rijksmuseum.

A pintura reúne todas as características de Rembrandt no "auge" da fase inicial de sua carreira, disse Dibbits. "É de altíssima qualidade. Às vezes, nos retratos de Rembrandt, se tem a impressão de que ele produzia em grande quantidade, mas nesta pintura você realmente sente que ele dedicou sua alma a ela."

O museu colocará a obra, que foi emprestada pelo seu proprietário, em exibição pública a partir de quarta-feira (4/3).

Rembrandt van Rijn (1606-69) tinha 27 anos quando criou a pintura, que retrata a cena bíblica em que o sacerdote Zacarias é informado pelo arcanjo Gabriel de que, apesar da idade avançada, ele e sua mulher terão um filho, João Batista.

O museu afirmou que Rembrandt deu à narrativa bíblica um tratamento inovador. Em vez de representar o arcanjo Gabriel de forma visível, apenas sugeriu sua presença com a luz. Assim, se afastou das tradições visuais estabelecidas e introduziu uma nova forma de representar esse tema.

Rembrandt escolheu deliberadamente o momento decisivo, pouco antes de Gabriel revelar sua verdadeira identidade.

Esta é uma das poucas pinturas históricas criadas pelo artista nesse período. À época, ele se dedicava principalmente a retratos, que eram altamente lucrativos.

Imagem BBC Brasil
O valor dessa obra não é conhecido, mas o recorde mundial em leilão por uma pintura de Rembrandt é de £ 20 milhões (cerca de R$ 130 milhões, pela cotação atual) Crédito: Kelly Schenk, Rijksmuseum

O valor dessa obra não é conhecido, mas o recorde mundial em leilão por uma pintura de Rembrandt é de £ 20 milhões (cerca de R$ 130 milhões, pela cotação atual), estabelecido em 2009.

Entre outras obras do artista vendidas nos últimos anos estão uma arrematada por £ 8,6 milhões (aproximadamente R$ 56 milhões) em 2019, um autorretrato vendido por £ 12,6 milhões (em torno de R$ 82 milhões) em 2020 e outra pintura de Rembrandt anteriormente considerada perdida, vendida por £ 11 milhões (cerca de R$ 71 milhões) em 2023.

Em 2015, uma pintura de Rembrandt recebeu avaliação de £ 35 milhões (aproximadamente R$ 228 milhões) pelo governo do Reino Unido após ter sido vendida de forma privada.

No mês passado, um desenho de um leão feito pelo artista foi vendido por US$ 18 milhões (cerca de R$ 90 milhões).

