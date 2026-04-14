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Cultura

Exposição de Rembrandt é prorrogada até maio após atrair 29 mil visitantes no ES

Sucesso de público leva mostra no Palácio Anchieta a ganhar mais um mês em cartaz, com alta procura e filas de espera
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 14 de Abril de 2026 às 19:31

Após sucesso de Rembrandt no Palácio Anchieta, exposição será prorrogada até maio
Após sucesso de Rembrandt no Palácio Anchieta, exposição será prorrogada até maio Crédito: LR Comunicação
O sucesso de público garantiu mais tempo para os capixabas conferirem uma das exposições mais importantes do ano. Após receber mais de 29 mil visitantes, a mostra “Rembrandt – O mestre da luz e da sombra”, em cartaz no Palácio Anchieta, em Vitória, foi prorrogada até o dia 17 de maio. A decisão foi anunciada pelo governador Ricardo Ferraço nesta terça-feira (14).
Desde a abertura, em fevereiro, a exposição tem registrado forte adesão. Só no último fim de semana, cerca de 5 mil pessoas passaram pelo espaço. A procura também é grande entre escolas: cerca de 100 instituições já participaram da programação, enquanto outras ainda aguardam agendamento, somando aproximadamente 800 alunos e 80 professores na lista de espera.
Exposição de Rembrandt chega ao ES com obras originais e entrada gratuita
Exposição de Rembrandt chega ao ES com obras originais e entrada gratuita Crédito: Rodrigo Gavini
Ao todo, são 69 gravuras originais do artista, conhecido pelo domínio da técnica de luz e sombra. A exposição também aposta na experiência do público, com recursos interativos e educativos, como oficinas, ambientes imersivos e acessibilidade com audioguia, braile e Libras.

Serviço

  • Exposição: “Rembrandt – O mestre da luz e da sombra”
  • Local: Palácio Anchieta - Praça João Clímaco, Centro, Vitória
  • Período: até 17 de maio de 2026
  • Horário: terça a domingo, das 9h às 17h (última entrada às 16h30)
  • Entrada: gratuita
  • Agendamento: visitas guiadas, especialmente para grupos e escolas, devem ser agendadas previamente pelo site oficial ou canais do Palácio Anchieta
  • Classificação: livre

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