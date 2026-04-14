Exposição de Rembrandt é prorrogada até maio após atrair 29 mil visitantes no ES

Após sucesso de Rembrandt no Palácio Anchieta, exposição será prorrogada até maio Crédito: LR Comunicação

O sucesso de público garantiu mais tempo para os capixabas conferirem uma das exposições mais importantes do ano. Após receber mais de 29 mil visitantes, a mostra “Rembrandt – O mestre da luz e da sombra”, em cartaz no Palácio Anchieta, em Vitória, foi prorrogada até o dia 17 de maio. A decisão foi anunciada pelo governador Ricardo Ferraço nesta terça-feira (14).

Desde a abertura, em fevereiro, a exposição tem registrado forte adesão. Só no último fim de semana, cerca de 5 mil pessoas passaram pelo espaço. A procura também é grande entre escolas: cerca de 100 instituições já participaram da programação, enquanto outras ainda aguardam agendamento, somando aproximadamente 800 alunos e 80 professores na lista de espera.

Exposição de Rembrandt chega ao ES com obras originais e entrada gratuita Crédito: Rodrigo Gavini

Ao todo, são 69 gravuras originais do artista, conhecido pelo domínio da técnica de luz e sombra. A exposição também aposta na experiência do público, com recursos interativos e educativos, como oficinas, ambientes imersivos e acessibilidade com audioguia, braile e Libras.

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