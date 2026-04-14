Exposição de Rembrandt é prorrogada até maio após atrair 29 mil visitantes no ES

O sucesso de público garantiu mais tempo para os capixabas conferirem uma das exposições mais importantes do ano. Após receber mais de 29 mil visitantes, a mostra “Rembrandt – O mestre da luz e da sombra”, em cartaz no Palácio Anchieta, em Vitória, foi prorrogada até o dia 17 de maio. A decisão foi anunciada pelo governador Ricardo Ferraço nesta terça-feira (14).
Desde a abertura, em fevereiro, a exposição tem registrado forte adesão. Só no último fim de semana, cerca de 5 mil pessoas passaram pelo espaço. A procura também é grande entre escolas: cerca de 100 instituições já participaram da programação, enquanto outras ainda aguardam agendamento, somando aproximadamente 800 alunos e 80 professores na lista de espera.
Ao todo, são 69 gravuras originais do artista, conhecido pelo domínio da técnica de luz e sombra. A exposição também aposta na experiência do público, com recursos interativos e educativos, como oficinas, ambientes imersivos e acessibilidade com audioguia, braile e Libras.
Serviço
- Exposição: “Rembrandt – O mestre da luz e da sombra”
- Local: Palácio Anchieta - Praça João Clímaco, Centro, Vitória
- Período: até 17 de maio de 2026
- Horário: terça a domingo, das 9h às 17h (última entrada às 16h30)
- Entrada: gratuita
- Agendamento: visitas guiadas, especialmente para grupos e escolas, devem ser agendadas previamente pelo site oficial ou canais do Palácio Anchieta
- Classificação: livre