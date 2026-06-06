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Zumbi dos Palmares

Dois homens são presos após intenso tiroteio em Vila Velha

Segundo relatos, a sequência de disparos durou cerca de trinta minutos

Publicado em 06 de Junho de 2026 às 19:39

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

06 jun 2026 às 19:39

Dois homens foram presos após um intenso tiroteio no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, na madrugada deste sábado (6). Segundo relatos, a sequência de disparos durou cerca de trinta minutos. Parte da ação foi registrada por moradores.


A Polícia Militar foi acionada e, quando as viaturas chegaram ao bairro, deram de frente com três homens correndo na direção oposta.


Eles foram seguidos pelos militares, que conseguiram alcançar dois suspeitos: Adailton Trindade Santos, de 26 anos, e  Jhuan Carlos Reboli da Silva, de 22. Eles foram presos após tentarem se livrar das armas durante a fuga, conforme apuração do repórter Felipe Sena, da TV Gazeta.

Horas após tiroteio, moradores varreram munições espalhadas por Zumbi dos Palmares; submetralhadora foi localizada Leitor A Gazeta/PMES

Ainda segundo a PMES, com eles foram encontrados um revólver, uma pistola, munições, mais de 260 pedras de crack, 14 pinos com a mesma droga e 18 unidades da droga pak. 


Ambos foram autuados por porte ilegal de arma de fogo. O terceiro suspeito conseguiu fugir e não foi localizado. 


Durante novas buscas realizadas pela manhã, o Batalhão de Missões Especiais localizou uma submetralhadora escondida na região. Todo o armamento foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.

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