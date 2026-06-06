Dois homens são presos após intenso tiroteio em Vila Velha

Dois homens foram presos após um intenso tiroteio no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, na madrugada deste sábado (6). Segundo relatos, a sequência de disparos durou cerca de trinta minutos. Parte da ação foi registrada por moradores.





A Polícia Militar foi acionada e, quando as viaturas chegaram ao bairro, deram de frente com três homens correndo na direção oposta.





Eles foram seguidos pelos militares, que conseguiram alcançar dois suspeitos: Adailton Trindade Santos, de 26 anos, e Jhuan Carlos Reboli da Silva, de 22. Eles foram presos após tentarem se livrar das armas durante a fuga, conforme apuração do repórter Felipe Sena, da TV Gazeta.