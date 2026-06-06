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Adolescente mata primo a facada após discussão em Conceição do Castelo

Paulo André Moreira foi atingido no peito e chegou a ser socorrido pelo Samu/192, mas não resistiu; Menina de 16 anos fugiu e tentou se esconder na rua

Publicado em 06 de Junho de 2026 às 12:04

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

06 jun 2026 às 12:04
 Um homem foi morto a facadas pela prima de 16 anos no Centro de Conceição do Castelo, no Caparaó do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (5). A identidade da menor não foi informada e não será divulgada conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca).
                                                                                                                                               A mãe da adolescente contou para a Polícia Militar que Paulo André Moreira e a menor tiveram uma rápida discussão dentro da casa delas. No decorrer da briga, a menina pegou uma faca e atingiu o peito do familiar, arremessando a arma a uma pilha de entulho e fugindo logo em seguida.


Os militares recolheram a faca e encontraram a adolescente escondida em uma rua perto dali. Mesmo tendo recebido atendimento do Samu/192, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda dentro da ambulância.


A Polícia Civil informou que a menor foi levada para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante e autuada por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado. Ela foi encaminhada ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase). 


O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal, em Venda Nova do Imigrante.

Revolta

Familiares e amigos de homem morto a facadas no Caparaó expressam luto e revolta nas redes sociais
Familiares e amigos de homem morto a facadas no Caparaó expressam luto e revolta nas redes sociais Montagem A Gazeta | Redes sociais

Paulo André Moreira, que não teve idade divulgada, trabalhava como vigia em um hospital e também prestava serviços de montagem de som em eventos. O motivo da discussão ocorrida entre ele e a prima não foi informado.


Nas redes sociais, familiares e amigos compartilham homenagens, prestam luto e pedem por justiça. "Nenhuma família deveria passar por uma dor como essa. Que a verdade seja esclarecida e que a justiça seja feita. Não vamos esquecer sua história", diz uma das publicações.

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