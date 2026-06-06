Adolescente mata primo a facada após discussão em Conceição do Castelo

Um homem foi morto a facadas pela prima de 16 anos no Centro de Conceição do Castelo, no Caparaó do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (5). A identidade da menor não foi informada e não será divulgada conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca).

A mãe da adolescente contou para a Polícia Militar que Paulo André Moreira e a menor tiveram uma rápida discussão dentro da casa delas. No decorrer da briga, a menina pegou uma faca e atingiu o peito do familiar, arremessando a arma a uma pilha de entulho e fugindo logo em seguida.





Os militares recolheram a faca e encontraram a adolescente escondida em uma rua perto dali. Mesmo tendo recebido atendimento do Samu/192, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda dentro da ambulância.





A Polícia Civil informou que a menor foi levada para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante e autuada por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado. Ela foi encaminhada ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).





O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal, em Venda Nova do Imigrante.