Adolescente mata primo a facada após discussão em Conceição do Castelo

Os militares recolheram a faca e encontraram a adolescente escondida em uma rua perto dali. Mesmo tendo recebido atendimento do Samu/192, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda dentro da ambulância.
A Polícia Civil informou que a menor foi levada para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante e autuada por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado. Ela foi encaminhada ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).
O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal, em Venda Nova do Imigrante.
Revolta
Paulo André Moreira, que não teve idade divulgada, trabalhava como vigia em um hospital e também prestava serviços de montagem de som em eventos. O motivo da discussão ocorrida entre ele e a prima não foi informado.
Nas redes sociais, familiares e amigos compartilham homenagens, prestam luto e pedem por justiça. "Nenhuma família deveria passar por uma dor como essa. Que a verdade seja esclarecida e que a justiça seja feita. Não vamos esquecer sua história", diz uma das publicações.