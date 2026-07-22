Delegada faz alerta a pais após tentativa de rapto de criança em Colatina

A delegada Jaciely Favoretti, titular da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina, fez um alerta aos pais após o caso de tentativa de subtração de incapaz registrado no Centro do município, na última terça-feira (21). Em entrevista à TV Gazeta, ela destacou que a atenção do pai da criança foi fundamental para impedir que a menina, de 8 anos, fosse levada pela suspeita.





"Essa ação rápida do pai evitou, talvez, um incidente maior. É importante que os pais sempre estejam atentos, estejam do lado, porque criança nunca pode estar em um ambiente que não seja aquele que o olhar alcance. Então, o pai foi essencial para evitar um mal maior ali, dessa criança efetivamente ter sido subtraída", alerta.





A mulher, de 23 anos, foi conduzida à 15ª Delegacia Regional de Colatina, assinou um Termo Circunstanciado (TC) pelo crime de tentativa de subtração de incapaz e foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo.