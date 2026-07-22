Delegada faz alerta a pais após tentativa de rapto de criança em Colatina

A delegada Jaciely Favoretti, titular da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina, fez um alerta aos pais após o caso de tentativa de subtração de incapaz registrado no Centro do município, na última terça-feira (21). Em entrevista à TV Gazeta, ela destacou que a atenção do pai da criança foi fundamental para impedir que a menina, de 8 anos, fosse levada pela suspeita.
"Essa ação rápida do pai evitou, talvez, um incidente maior. É importante que os pais sempre estejam atentos, estejam do lado, porque criança nunca pode estar em um ambiente que não seja aquele que o olhar alcance. Então, o pai foi essencial para evitar um mal maior ali, dessa criança efetivamente ter sido subtraída", alerta.
A mulher, de 23 anos, foi conduzida à 15ª Delegacia Regional de Colatina, assinou um Termo Circunstanciado (TC) pelo crime de tentativa de subtração de incapaz e foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo.
O caso
O caso aconteceu em uma lanchonete onde o pai da menina trabalha. Imagens de câmeras de segurança mostram a suspeita sentando-se ao lado da criança e conversando com ela enquanto passa as mãos em seus cabelos. De acordo com a Polícia Militar, quando o homem chamou a filha para perto, a mulher tentou impedir a aproximação, alegando que ele não teria como comprovar a paternidade da menina. Funcionários do estabelecimento intervieram e conseguiram afastar a criança.
Na delegacia, a suspeita afirmou que estava tentando alimentar a menina. Segundo a delegada, ela alegou que a criança estaria magra e com fome. "A real motivação dessa abordagem a gente ainda não sabe, mas foi o que ela explicou. Percebeu que a criança estaria muito magrinha, com fome, e que ela queria, supostamente, alimentar essa criança", disse Jaciely Favoretti.
A delegada ressaltou ainda que a suspeita responderá criminalmente pelo caso. Caso deixe de cumprir as determinações da Justiça, o juiz poderá adotar outras medidas cautelares, inclusive decretar a prisão preventiva.
Suspeita foi localizada por policiais
Após deixar o estabelecimento, imagens das câmeras de segurança foram divulgadas nas redes sociais. Durante patrulhamento no Centro de Colatina, policiais militares foram acionados por populares e localizaram a suspeita sendo hostilizada por um grupo de pessoas.
Ela foi conduzida à delegacia, onde assinou o Termo Circunstanciado. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina.