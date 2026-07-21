Motociclista fura blitz, atropela policial militar e foge em Colatina

Um motociclista deixou um policial militar ferido ao furar uma blitz no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O caso aconteceu na última sexta-feira (17). De acordo com a Polícia Militar, o condutor foi flagrado momentos antes realizando manobras perigosas, equilibrando a motocicleta sobre apenas uma roda, prática conhecida como "dar grau".





Ainda segundo a corporação, o motociclista desobedeceu à ordem de parada e rompeu dois bloqueios policiais. No primeiro deles, atingiu um militar, que sofreu uma lesão superficial no pé. Na tentativa de impedir a fuga, os policiais efetuaram dois disparos com munição de elastômero (arma de menor potencial ofensivo), mas o suspeito conseguiu escapar. A Polícia Militar informou que a motocicleta utilizada na fuga já foi identificada.





A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber se o condutor foi identificado ou se o caso está sendo investigado, e aguarda retorno.