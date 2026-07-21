Prefeitura de Marataízes abre seleção para agente comunitário de saúde

A Prefeitura de Marataízes, no Sul do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo público para contratar 37 agentes comunitários de saúde, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 3.242,00 para carga horária de 40 horas semanais.





Os interessados precisam ter o ensino médio completo e morar na área da comunidade onde pretendem atuar.





A seleção integra a Estratégia Saúde da Família (ESF) em diferentes bairros do município.