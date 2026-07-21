Prefeitura de Marataízes abre seleção para agente comunitário de saúde

A Prefeitura de Marataízes, no Sul do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo público para contratar 37 agentes comunitários de saúde, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 3.242,00 para carga horária de 40 horas semanais.
Os interessados precisam ter o ensino médio completo e morar na área da comunidade onde pretendem atuar.
A seleção integra a Estratégia Saúde da Família (ESF) em diferentes bairros do município.
Os interessados poderão se inscrever do dia 29 de julho até as 18 horas do dia 27 de agosto, no site do Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia (Idesg). A taxa de participação é de R$ 30,00.
Os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) têm direito à isenção do valor.
A seleção contará com prova objetiva de múltipla escolha, prevista para ser aplicada no dia 11 de outubro de 2026, além de prova de títulos.
Os profissionais atuam como elo entre a Unidade Básica de Saúde (UBS) e a população. A atividade funciona de forma preventiva e educativa, com visitas domiciliares para cadastrar famílias, monitorar riscos (como gestantes, hipertensos e diabéticos), orientar sobre prevenção de doenças e garantir o acesso aos serviços do SUS.
Os profissionais atuam como elo entre a Unidade Básica de Saúde (UBS) e a população. A atividade funciona como preventiva e educativa, com visitas domiciliares para cadastrar famílias, monitorar riscos (como gestantes, hipertensos e diabéticos), orientar sobre prevenção de doenças e garantir o acesso aos serviços do SUS.
A validade do processo seletivo será de dois anos, contados da data de homologação do resultado final.
Confira a distribuição das vagas
ESF Pontal (cadastro de reserva)
ESF Barra (5 vagas + cadastro de reserva)
ESF CAIC I (2 vagas + cadastro de reserva)
ESF CAIC II (2 vagas + cadastro de reserva)
ESF Cidade Nova I (1 vaga + cadastro de reserva)
ESF Cidade Nova II (1 vaga + cadastro de reserva)
ESF Santa Rita (4 vagas + cadastro de reserva)
ESF Marataízes I (4 vagas + cadastro de reserva)
ESF Marataízes II (4 vagas + cadastro de reserva)
Belo Horizonte (1 vaga + cadastro de reserva)
ESF Jacarandá (cadastro de reserva)
ESF Canaã (3 vagas + cadastro de reserva)
ESF São João do Jabuti (3 vagas + cadastro de reserva)
ESF Lagoa Funda (3 vagas + cadastro de reserva)
ESF Lagoa Dantas (1 vaga + cadastro de reserva)
ESF Praia dos Cações (1 vaga + cadastro de reserva)
ESF Boa Vista (2 vagas + cadastro de reserva)
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