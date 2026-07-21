Número de incêndios em vegetação cresce 334% no ES em junho

A quantidade de incêndios em vegetação aumentou 334% no Espírito Santo em junho de 2026. Segundo dados do Corpo de Bombeiros, foram registrados 252 atendimentos relacionados a esse tipo de ocorrência no período, contra 58 no mesmo mês de 2025.





A alta também aparece no acumulado do primeiro semestre. Entre janeiro e junho deste ano, foram contabilizados 943 atendimentos no Estado, número 53,6% maior que o registrado no mesmo período de 2025, quando foram 614 ocorrências.





O cenário chama ainda mais atenção diante dos incêndios registrados nos últimos dias na Grande Vitória. Desde sexta-feira (17), três focos em áreas de vegetação foram noticiados na região. O caso mais recente foi em Vila Velha, em uma área de mata próxima à Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (Eames), na Prainha, na manhã de domingo (19).





Antes disso, na sexta-feira (17), outros dois focos foram registrados: um em um morro de Argolas, em Vila Velha, e outro no Parque da Fonte Grande, em Vitória.