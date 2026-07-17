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Centro de Vitória

Incêndio em vegetação mobiliza Bombeiros no Parque da Fonte Grande

Publicado em

17 jul 2026 às 15:56

Um incêndio em vegetação mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros Militar na região do Parque da Fonte Grande, em Vitória, na tarde desta sexta-feira (17).


Ainda não há informações sobre as causas do incêndio, a extensão da área atingida ou se há risco para moradores e imóveis próximos. Por volta das 15h a ocorrência seguia em andamento. Quando houver novos detalhes, o texto será atualizado.

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Em Linhares

Caçadores são presos após matar tatu-preto na Reserva de Sooretama

Publicado em 17/07/2026 às 16:15
Duas armas de fogo, equipamentos de caça e um tatu-preto morto foram apreendidos na ação policial.
Duas armas de fogo, equipamentos de caça e um tatu-preto morto foram apreendidos na ação policial. Divulgação | Polícia Militar Ambiental

Dois homens, de 62 e 32 anos, foram presos por caça ilegal na Reserva Biológica de Sooretama, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (16). Na ação conduzida pela Polícia Militar Ambiental e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), foram apreendidas duas armas de fogo, equipamentos de caça e um tatu-preto, que os suspeitos confessaram ter abatido.


A reserva é uma unidade de conservação gerida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Ela fica localizada nos municípios de Sooretama, Linhares, Jaguaré e Vila Valério. 


Segundo a PM Ambiental, uma denúncia revelou que os homens estacionaram um veículo em uma área de plantio de eucalipto, em Linhares, e entraram na unidade de conservação para caçar. Ao serem abordados pelos militares, os suspeitos admitiram que estavam caçando na reserva e que mataram o tatu. 


De acordo com a Polícia Civil, os dois foram conduzidos à Delegacia Regional de Linhares, onde foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e por caçar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Em seguida, eles foram encaminhados ao sistema prisional.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Avenida Central

Acidente entre ônibus e bike elétrica deixa ciclista ferido em avenida na Serra

Publicado em 17/07/2026 às 16:00
Acidente com ônibus do Sistema Transcol e uma bicicleta elétrica deixa uma pessoa ferida na Serra
Acidente com ônibus do Sistema Transcol e uma bicicleta elétrica deixa uma pessoa ferida na Serra Leitor AG

Um acidente envolvendo uma bicicleta elétrica e um ônibus do Sistema Transcol deixou um ciclista ferido na manhã desta sexta-feira (17), na Avenida Central, em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra. 


Segundo a Guarda Civil Municipal, o ciclista precisou ser encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no município, devido aos ferimentos. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente, mas uma imagem registrada no local mostra o para-brisa do ônibus estilhaçado.


A Guarda Civil Municipal permaneceu no local até a normalização do trânsito.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
A partir desta sexta (17)

BR 262: DNIT suspende Pare e Siga em trecho de Domingos Martins aos finais de semana

Publicado em 17/07/2026 às 11:15
Data: 05/03/2020 - ES - Domingos Martins - Trecho da BR - 262, km 28, Domingos Martins, onde houve deslizamento causado pelas chuvas - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Pare e Siga na BR 262 será suspenso nos finais de semana Ricardo Medeiros

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) alerta que o sistema de Pare e Siga implantado para a execução dos serviços de recapeamento na BR 262, entre os km 22 e 40, em Domingos Martins, será temporariamente suspenso durante os fins de semana, a partir desta sexta-feira (17).


As intervenções serão interrompidas às sextas-feiras, a partir das 12h, com liberação total das pistas, sendo retomadas nas manhãs de segunda-feira. A medida busca melhorar a fluidez do tráfego durante a alta temporada de inverno, facilitando o deslocamento de moradores e turistas em direção à Região Serrana.


O DNIT ressalta que a suspensão é válida exclusivamente para o trecho em recapeamento entre os km 22 e 40, permanecendo inalterado o cronograma das demais frentes de obras na BR 262, incluindo o trecho da cratera em Venda Nova do Imigrante.


A autarquia orienta os motoristas a respeitarem a sinalização implantada, manterem velocidade compatível com as condições da via e redobrarem a atenção ao trafegar pelos segmentos em obras, contribuindo para a segurança de todos os usuários e das equipes que atuam na rodovia.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Flagrante

Homem é preso suspeito de provocar incêndios em vegetação em Colatina

Publicado em 17/07/2026 às 10:52
O caso foi flagrado no bairro Colatina Velha, na tarde de quinta-feira (16), durante o atendimento de uma ocorrência de incêndio
De acordo com o Corpo de Bombeiros, enquanto combatiam as chamas, testemunhas apontaram o suspeito como responsável por atear fogo na vegetação Divulgação | SESP

Um homem de 45 anos foi preso suspeito de provocar incêndios em uma área de vegetação no bairro Colatina Velha, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O caso ocorreu na tarde de quinta-feira (16), durante o combate a um incêndio realizado pelo Corpo de Bombeiros.


De acordo com a corporação, enquanto as equipes atuavam no combate às chamas, testemunhas apontaram o homem como responsável por atear fogo na vegetação.  Conforme os relatos, o suspeito já havia incendiado o mesmo local mais cedo e, no momento da ocorrência, estaria provocando um novo foco de incêndio nas proximidades. 


Ao irem até o ponto indicado, os bombeiros encontraram o homem observando um foco de incêndio que, segundo a corporação, havia acabado de ser iniciado. Polícia Militar foi acionada e conduziu o suspeito à Delegacia Regional de Colatina.


De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), o homem foi autuado em flagrante por causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
1ª etapa da requalificação

Canal de Camburi ganha deque e nova área de convivência neste sábado (18)

Publicado em 17/07/2026 às 10:44
Divulgação | Prefeitura de Vitória

O Canal de Camburi, em Vitória, iterá sua primeira etapa de requalificação inaugurada neste sábado (18), às 16h30.


A orla entre a Ponte de Camburi e a Rua Moacir Strauch, na Praia do Canto, neste primeiro momento, vai contar com deque com atracadouros, flutuantes, bancos, jardineiras e guarda-corpo. 


As obras da Prefeitura de Vitória integram o Programa Vitória de Frente Mar e compõem as intervenções de requalificação da orla da Praia do Canto, Barro Vermelho, Santa Luiza e Pontal de Camburi. A expectativa é que, até o final das duas etapas, o trecho conte com 3,3 km de passeio público e lazer para pedestres e ciclistas. 

Serviço

Inauguração Canal de Camburi

Data: 18/07 (sábado)

Horário: 16h30

Local: Canal de Camburi - final da Rua Aleixo Netto, na Praia do Canto.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Bairro Santa Inês

Homem é preso ao empurrar moto furtada de cabo da PM em Vila Velha

Publicado em 17/07/2026 às 10:30

Um homem de 27 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (17) após ser flagrado empurrando uma motocicleta furtada de um cabo da Polícia Militar, no bairro Santa Inês, em Vila Velha. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele tentou fugir a pé, mas se desequilibrou, caiu e acabou capturado. 


Segundo a Policia Militar, o cabo havia estacionado a Honda CG Titan em frente à própria residência. Pouco depois, percebeu que a motocicleta havia sido furtada. Ao analisar imagens de uma câmera de segurança de um imóvel vizinho, ele conseguiu identificar as características do suspeito e repassou as informações às equipes de patrulhamento.


Durante as buscas, os policiais localizaram o homem empurrando a motocicleta em direção a um beco. Ao notar a presença da equipe, ele tentou escapar correndo, mas caiu durante a fuga e foi detido. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha e autuado em flagrante por furto qualificado e resistência.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Neste sábado (18)

Ação oferece emissão de identidade e negociação de dívidas em Vila Velha

Publicado em 17/07/2026 às 09:19
Polícia Científica (PCIES)

O Procon Itinerante promove, neste sábado (18), uma ação de atendimento gratuito na Igreja de Nova Vida em Capuaba, no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha. O evento será realizado das 8h às 13h e oferecerá serviços como emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), negociação de débitos, orientação jurídica e outros atendimentos à população.


As senhas serão distribuídas por ordem de chegada. Para a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), serão disponibilizadas 200 senhas.


A ação contará com a participação do Procon-ES, da Polícia Científica, da Defensoria Pública do Estado, da EDP, da Cesan e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Serviços disponibilizados

  • Registro de reclamações e orientação do Procon-ES;
  • Atividade educativa sobre direitos do consumidor;
  • Emissão de Carteira de Identidade (acima de 12 anos);
  • Tarifa Social de água, energia e esgoto;
  • Serviços da Cesan e EDP;
  • Orientação jurídica;
  • Informações sobre acesso à justiça e direitos do cidadão;
  • Consulta ao CPF (CDL).

Documentos necessários

Para os atendimentos, é preciso levar carteira de identidade ou CNH e CPF; fatura de água e/ou energia; cartão do CadÚnico, Bolsa Família ou BPC.


A emissão de Carteira de Identidade exige cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento legível e em bom estado de conservação, CPF, comprovante de residência e foto 3x4 impressa, com boa qualidade, fundo claro e camisa escura. 

SERVIÇO

Ação Procon Itinerante

Dia: 18/07 (sábado)

Horário: 8h às 13h

Local: Igreja de Nova Vida em Capuaba –situada na Estrada de Capuaba, nº 820, bairro Ilha das Flores, Vila Velha

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Trânsito

Obra do Mergulhão de Camburi entra em nova fase e reduz faixas na Norte Sul

Publicado em 17/07/2026 às 08:58

As obras do Mergulhão de Camburi, em Vitória, entram na fase de execução das fundações e estruturas. Em função disso, algumas alterações no trânsito foram necessárias, principalmente para quem vem de Jardim Camburi e precisa acessar a Dante Michelini.


A avenida Norte Sul, no sentido Serra, nas proximidades do antigo hotel Canto do Sol, teve estreitamento de mais uma faixa. Segundo a Secretaria Municipal de Obras (Semob), no início do projeto o acordo era a manutenção de duas faixas de circulação, mas, por questões de segurança operacional, foi necessário diminuir para apenas uma. 


A Semob explica que a intervenção foi planejada para acontecer nos períodos de férias escolares, quando há redução no volume de veículos circulando na região. 


A Prefeitura de Vitória orienta que os motoristas redobrem a atenção no local e respeitem a sinalização para a segurança de todos. 

Trecho para quem vem de Jardim Camburi e pretende acessar a Dante Michelini está reduzido a uma faixa  Fernando Madeira

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Trânsito

Motociclista morre em acidente com caminhão em Colatina

Publicado em 17/07/2026 às 08:48
A vítima, identificada como Davi Gomes de Souza, não resistiu aos ferimentos e morreu no local
Davi seguia pelo bairro IBC, em direção ao bairro Barbados, quando o acidente aconteceu Heriklis Douglas

Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com um caminhão no bairro IBC, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (17). A vítima foi identificada como Davi Gomes de Souza. A idade dele não foi divulgada.


Testemunhas relataram no local que Davi seguia de motocicleta em direção ao bairro Barbados quando um caminhão, que trafegava no sentido contrário, realizou uma conversão à esquerda e houve a colisão. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.


A reportagem de A Gazeta procurou as polícias Civil e Militar para obter mais informações sobre as circunstâncias do acidente e aguarda retorno.


*Com informações da repórter Luana Luiza, da TV Gazeta Noroeste

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Noroeste capixaba

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Publicado em 16/07/2026 às 20:03
Geanderson Godoi está entubado no Hospital Sílvio Avidos.
Geanderson Godoi está entubado no Hospital Sílvio Avidos. Redes sociais | Leitor A Gazeta

Segundo a esposa do sobrevivente, Nadja Angra, o advogado passou inicialmente por uma cirurgia para tratar uma fratura exposta no fêmur. Porém, foi identificada uma hemorragia interna provocada por uma laceração no baço, que precisou ser removido. Agora, ele está sedado e intubado. "Mesmo estando estável, ele ainda está em estado grave, sem possibilidade de transferência", conta a esposa.

Geanderson, José e sua esposa viajavam para uma audiência em Minas Gerais quando o carro em que estavam colidiu com um caminhão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência se deu no km 70 da rodovia, na altura do distrito de Itapina. A seccional estadual da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) publicou uma nota de pesar para José nas redes sociais, lamentando a morte do advogado.
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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz

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