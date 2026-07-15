Jovem é sequestrado e encontrado morto a tiros em residencial de Linhares

Um jovem de 22 anos, identificado como Gilson Vitor Amorim Rodrigues, foi encontrado morto a tiros na noite de terça-feira (14), no Residencial Rio Doce, em Linhares, no Norte do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Militar, uma testemunha relatou que Gilson foi levado à força por três suspeitos no bairro Residencial Mata do Cacau e, posteriormente, foi localizado sem vida no Residencial Rio Doce. No local do crime, os policiais encontraram duas cápsulas de munição e duas facas próximas ao meio-fio.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.